أسد يقتل رجلا دخل حظيرته لالتقاط سلفي.. "فيديو"

قتل أسد رجلاً هندياً بعدما دخل قفصه في حديقة حيوانات بمدينة تيروباتي الهندية، لالتقاط صورة سلفي، وذلك كما ذكرت صحيفة " India Today".

وأوضحت الصحيفة أن زائر حديقة الحيوان البالغ من العمر 38 عاماً، ويدعى براهلاد جوجار، أراد التقاط صورة سلفي مع الأسد، فتسلق من أجل ذلك سياجا يبلغ ارتفاعه 12 قدماً.

وبعد أن وقع في القفص، هاجمه الحيوان وأمسكه من رقبته وقتله.

وقال مسؤولو حديقة الحيوان، إنه يُعتقد أن "جوجار" كان تحت تأثير المشروبات الكحولية، عندما قفز إلى القفص لالتقاط صورة شخصية "سيلفي" مع الأسد.

وقالت ماليكا جارج؛ من شرطة تيروباتي، إن حارس الأمن أطلق إنذاراً عندما رآه يحاول تسلق السياج وركض نحوه. لكنه قفز إلى خزان المياه داخل السياج.

وقال الضابط: "عندما رأى حارس الأمن يركض نحوه، قفز "جوجار" إلى خزان المياه وتسلق السياج الذي يبلغ ارتفاعه 12 قدماً والذي يحيط بالحظيرة التي تضم أكثر من أسد.

وحسب الضابط: "قفز الرجل وسقط أمام الأسود التي هاجمته فوراً. لقد مات بعد لحظات".

ووقفت الأسود بالقرب من بقايا الرجل حتى قام القائمون على رعايتها بإقناعها بالدخول إلى أقفاص التغذية وتمّ انتشال جثة الرجل.

وتحقق الشرطة حاليا في ما إذا كان الرجل الذي مزّقه الأسد إلى أشلاء مخمورا عندما قرر تسلق السياج.