بعد الإفراج عنها بكفالة .. "سوزي الأردنية": "أوعدكم مش هعمل فيديوهات كده تاني"

بعد تصدرها "الترند" في الأيام القليلة الماضية وإخلاء سبيلها بكفالة مالية، كشفت البلوغر المصرية الشهيرة بـ "سوزي الأردنية"، صاحبة مقولة "الشارع اللي وراه"، كواليس القبض عليها، مشيرة إلى أن فيديو الشجار مع والدها وتبادلهما الاتهامات والشتائم هو السبب في حبسها.

ونشرت "سوزي الأردنية" مقطع فيديو جديدا لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، قائلة: "أنا تم القبض علي بتهمة من النيابة العامة، من دون بلاغ من أحد المحامين، بسبب الفيديو اللي ظهرت فيه مع والدي".

كما تابعت: "جملة الشارع اللي وراه هي السبب في حبسي، بسبب التعدي على القيم الأسرية داخل المجتمع.. أنا خرجت بـكفالة مالية 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، أوعدكم مش هعمل فيديوهات كده تاني".

وكانت البلوغر سوزي الأردنية صاحبة ترند "آه الشارع اللي وراه"، قد أدلت بأقوالها بعد ضبطها بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلالها شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق المشاهدات والأرباح، وأقرت بأنها شاركت في إعلانات لـ "موديلز" ومحلات بعد ترند الشارع اللي وراه، بـ 20 ألف جنيه.

كذلك، أوضحت أنها قدمت بثاً مباشراً وهي في حالة انهيار، وبعد الهجوم عليها من قبل المتابعين وتقدم محامين ببلاغات ضدها حذفت مقطع الفيديو، وقالت: "أنا كنت منهارة وفتحت لايف وحذفت الفيديو بعد ما فقت وفهمت أني غلطت".

وأشارت سوزي الأردنية في أقوالها بالتحقيقات إلى أنها أنشأت حساباً على موقع التواصل الاجتماعي بغرض الترفيه والتسلية، زاعمة عدم رغبتها في التربح، مضيفة: "عملت حسابي على تيك توك للتسلية والهزار ومكنش بغرض التربح، وأبويا ملوش علاقة وأنا بعتذر".

يذكر أن النيابة العامة قد وجهت لها تهمة استغلال شقيقتها من أصحاب الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكت هي ووالدها حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

وكان المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع" قدم بلاغات ضد البلوغر يتهمها فيه بالترويج لأفعال تثير الفجور والتلفظ بعبارات خادشة، وعلى الفور تم القبض عليها خلال تواجدها في أحد المطاعم بمنطقة شبرا شمال القاهرة.