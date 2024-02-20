لتجنب السياحة المفرطة.. مدن أوروبية تغير الخطط

تتطلع مدن أوروبية لتجنب السياحة المفرطة، ليس بفرض ضريبة على الزوار فحسب، ولكن رفع الأسعار يمكن أن يكون وسيلة فعالة أيضاً.

وأفاد موقع «ترافل بالس» بأن من المقرر أن تزيد أمستردام العام الجاري ضرائبها على أماكن الإقامة بواقع الضعف تقريباً، وتطبق فينيسيا ضريبة على زوار اليوم الواحد.

وتتطلع فرنسا لمكافحة السياحة المفرطة في باريس من خلال إشراك المؤثرين عبر مواقع التواصل لإلقاء الضوء على مناطق أخرى بالبلاد.

وفي إيطاليا، حاولت روما وفلورنسا التصدي للمشكلة بتقييد عدد مستأجري المدد القصيرة.

ومنذ سبتمبر الماضي، وضعت الحكومة اليونانية سقفاً على عدد الزوار اليوميين إلى الأكروبوليس في أثينا.

وفي أمستردام، حظرت المدينة، على سبيل المثال، الحافلات التي تزن 7.5 أطنان من دخول وسط المدينة، إلا إذا حصلت على إعفاء خاص.

ولا تحاول المدن الأوروبية القضاء على السياحة، بل إعادة التوجيه إلى المناطق الأقل شهرة.