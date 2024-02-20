إندونيسيا: مزيد من الحوافز لجذب السائحين

تدرس إندونيسيا تقديم المزيد من الحوافز لاستضافة الأحداث الفنية والرياضية والثقافية، بهدف جذب المزيد من السائحين، وتشجيعهم على زيادة الإنفاق، وإطالة مدة إقامتهم في البلاد.

وقال وزير السياحة الإندونيسي، ساندياجا صلاح الدين أونو «نحتاج إلى اقتصادات سويفت»، في إشارة إلى استضافة سنغافورة المجاورة حفلاً موسيقياً للمطربة العالمية تايلور سويفت، الذي سيجتذب أعداداً كبيرة من السياح من الدول المجاورة إلى سنغافورة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزير أونو القول إن الحكومة أنشأت صندوقاً للسياحة برأسمال تريليون روبية (64 مليون دولار)، للمساعدة في استضافة مثل هذه الأحداث.

وتعتزم إندونيسيا، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، إعفاء المزيد من الجنسيات من شروط الحصول على تأشيرة، وتسهيل إجراءات تراخيص استضافة الأحداث الفنية والثقافية.