نشوة الفوز ومرارة الهزيمة في رواية جديدة لأحمد المرسي

يفتح الروائي المصري أحمد المرسي، نافذة على عالم سباقات الخيول في بدايات القرن الـ20 في روايته الأحدث «مقامرة على شرف الليدي ميتسي»، ليرى من خلالها القارئ نشوة الفوز مرة ومرارة الهزيمة 1000 مرة بعيون أربعة أشخاص خذلتهم الأقدار فراهنوا على المجهول.

وتدور أحداث الرواية في عام 1920 إذ يعاني ضابط السواري السابق سليم حقي، عدم القدرة على التكيف مع حياته الجديدة بعد فصله من الخدمة وحرمانه من المكافأة والمعاش، بسبب رفضه التصدي للمتظاهرين في ثورة 1919، إضافة إلى مرض زوجته عايدة فيبدأ في بيع أثاث بيته قطعة قطعة.

الرواية الصادرة عن دار «دَون للنشر والتوزيع» بالقاهرة في 350 صفحة هي العمل الأدبي الثالث لمؤلفها أحمد المرسي، الذي يعمل صحافياً ومعداً تلفزيونياً، ووصلت في الأسبوع الماضي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في أبوظبي.

وهي ترسم بورتريه نادراً للعالم الخفي لسباقات الخيول في مصر قديماً، الذي لم يتبق منه سوى شارع يحمل اسم (شارع السباق) في حي مصر الجديدة، كما تزخر بالتفاصيل الثرية عن الحياة الاجتماعية في مصر في مطلع القرن الـ20.