جريمة بشعة تهز المغرب .. اتهامات مريبة في مقتل زوج فنانة شابة

هزت جريمة قتل بشعة الرأي العام في المغرب مؤخرًا، حيث تم قتل شاب دهسًا بسيارة بجانب أحد مطاعم الوجبات السريعة في مدينة الدار البيضاء.

وفيما ألقت الشرطة المغربية القبض على مشتبه به في الجريمة، تبين بعد التثبت من أوراقه أنه زوج الفنانة الشابة ريم فكري.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر دهس القاتل للضحية بسيارته قبل أن يلوذ بالفرار من المكان. وأثار مقطع الفيديو غضبًا شعبيًا كبيرًا، ودفع الكثيرين إلى المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق القاتل.

وتمكنت الشرطة بتنسيق مع مصالح المخابرات، الأربعاء، من توقيف شخص فرنسي من أصول مغربية متورط في تلك القضية.

وكشفت التحقيقات في الجريمة عن تفاصيل جديدة مروعة، منها أن المشتبه به احتجز الضحية داخل حاوية بمنزله في منطقة المنصورية بضواحي مدينة المحمدية. واعترف بتعذيب الضحية قبل قتله، ثم قام بالتخلص من الجثة في مجرى نهري بضواحي مدينة الرباط.

ولاحقاً تعرضت المغنية الشابة ريم فكري لحملة تشهير واسعة، عقب تصريحات لوالد الضحية هاجم فيها زوجة ابنه التي يبدو من خلالها أن الأسرة كانت رافضة منذ البداية لهذا الارتباط.

وقالت عائلة الزوج في تصريحات للصحافة أن “ابنهم دخل في دوامة من المشاكل منذ زواجه منها، كما اتهموها باقتحام منزل الراحل رفقة والدتها والسطو على بعض ممتلكاته، وكذا بممارسة السحر والشعوذة.

واتهم والد الضحية ريم فكري بالتورط في مقتل زوجها، مبينا أنها “دخلت المنزل أثناء فترة اختفائه مع والدتها وسرقت كل الأموال التي تركها ابنه في المنزل”، إذ كان يحتفظ ببعض الأموال الخاصة بوالديه هناك.

وأصدر مراد الجعوطي محامي الأرملة، بيانا بخصوص الاتهامات الموجهة لموكلته الفنانة ريم فكري، من طرف عائلة زوجها الذي أُعلن الخميس عن وفاته مقتولا بطريقة بشعة.

وقال في البيان “تلقينا ببالغ الدهشة والاستغراب التصريحات المريبة لعائلة زوج موكلتي ريم فكري وذلك بعد إعلان خبر وفاته الأليمة”.

واستنكر المحامي الاتهامات التي اعتبر أنها ليس لها أساس من الصحة لغياب أدلة تضعدها، وفق تعبيره، متسائلا “عن أسبابها وظرفيتها في توقيت يسبق شعيرة الدفن وتقديم واجب العزاء كما أن الأبحاث لاتزال جارية في هاته القضية، مما يمكن أن يعتبر خرقا لسرية التحقيق والبحث، ورغبة مقنعة في حرمان موكلتي من حقوقها المتعلقة بالتركة”.

وفي أول تعليق لها على وفاة زوجها بطريقة مأساوية، طالبت الفنانة ريم فكري الجميع بأن يحترموا الظروف التي تمر بها. وقالت ريم فكري في تدوينة نشرتها على حسابها في موقع “إنستغرام”: “شكراً لكم من القلب على الاتصالات والرسائل النصية الخاصة بكم”.

وأضافت الفنانة المغربية: “نطلب من الجميع أن يحترموا هذه الظروف التي نمر بها. لا راد لقضاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوا له بالرحمة”.