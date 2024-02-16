أسبوع دبي للموضة ينقش بصمته في عالم الأزياء

أكدت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، أن «كل نسخة من أسبوع دبي للموضة تسهم في تقديم رسالة واضحة للعالم عن مكانة دبي الرائدة في عالم الأزياء والموضة»، مشيرة إلى أنه خلال عام واحد فقط، نجح أسبوع دبي للموضة في ترسيخ دوره البارز في تطوير قطاع الأزياء في المنطقة، وتوفير منصة رائدة عالمياً، تسلط الضوء على أعمال وإبداعات المصممين من أنحاء العالم، بما يعود بالفائدة عليهم وعلى بيئة الإبداع العالمية.

واختتمت أخيراً النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 فعالياتها في حي دبي للتصميم، بعد خمسة أيام تضمنت عروض أزياء لمصممين مشاهير وصاعدين، وسط حضور حاشد، مع برنامج حافل بالتشكيلات المصغّرة والجلسات الحوارية وفرص التواصل.

وأضافت: «يشهد أسبوع دبي للموضة تطوراً ملحوظاً مع كل نسخة، وتزايداً في مستوى الأثر والحضور والانتشار، بفضل ما يقدمه لقطاع الإبداع العالمي من فرص واعدة للتوسع وبناء الشراكات وتعزيز التواصل. وبدورها، تشهد لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة نمواً لافتاً مع انضمام مواهب استثنائية جديدة، نجحت في ترك بصمتها في عالم الموضة، وتسهم حالياً في بناء مستقبل قطاعي الأزياء الإقليمي والعالمي».

ولفتت إلى أن أسبوع دبي للموضة نجح في إرساء علاقات راسخة مع المصممين العالميين والجهات الراغبة في الشراء، والجهات ذات الأثر الاجتماعي الملحوظ بصفته نافذة على أبرز التطورات في القطاع، ووجهة مفضلة لبناء الشراكات الاستراتيجية. كما أثبت قوة ما تتمتع بها دبي في مجالات الإبداع، بما يضمن تمكين نمو جميع الجهات والعاملين في الأزياء والموضة، تماشياً مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، وأجندة دبي الاقتصادية D33.

وكان لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025 أثر مهم في تعزيز حضور أسبوع دبي للموضة على المستوى العالمي، مستفيداً من ارتباطه الوثيق بأسبوع الموضة العربي. وقد شارك أكثر من 18 مصمماً من باريس ولندن وإسبانيا وبيروت والإمارات العربية المتحدة، يمثلون علامات رفيعة المستوى، في عرض تشكيلاتهم المبتكرة للجهات الراغبة في الشراء. كما أولى أسبوع دبي للموضة اهتماماً خاصاً بتسليط الضوء على التوجهات الناشئة والمتنوعة في المنطقة، والرؤية الفنية والإبداعية المبتكرة التي يمتاز بها المصممون المشاركون، من خلال استعراض مجموعات غنية، تنوعت بين الأزياء الراقية وأزياء السهرات والقطع اليومية والتشكيلات المصغرة الخاصة بشهر رمضان.

وتضمنت أبرز فعاليات أسبوع دبي للموضة المشاركة الأولى للمصممة المغربية سارة الشرايبي، التي كشفت عن تشكيلتها لموسم الربيع والصيف التي أطلقتها خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس، مع إضافة بعض التصاميم الجديدة المخصصة لسوق دبي. وفي تعاون بين «سوذبيز دبي»، أطلقت علامة «MRS. Keepa» تشكيلة MRS. Keepa Studio لموسم ربيع وصيف 2024، التي تعدّ خطوة بارزة في مسيرة العلامة.

يشار إلى أن النسخة الأخيرة من أسبوع دبي للموضة انطلقت قبل أسابيع الموضة العالمية في منصة مميزة، شهدت انضمام أعضاء وشركاء جدد، وإقامة فعاليات متنوعة في مواقع مختلفة من الإمارة.

منظمون

يشارك في تنظيم أسبوع دبي للموضة، الذي رأى النور في فبراير 2023، حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي.

وانبثق أسبوع دبي للموضة عن أسبوع الموضة العربي الذي حقق نجاحاً خلال 21 نسخة على مدى سبعة أعوام. واحتفل بالذكرى الأولى على تنظيمه، ليكون حدث الموضة الرسمي في المنطقة، وأحد أسابيع الموضة العالمية.