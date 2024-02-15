نجا من حريق في بيته ليموت في حريق آخر بعد يومين

نجا رجل لم يذكر اسمه من حريق في ساراتوف، روسيا، بعد فراره من شقته في الطابق الرابع عندما اشتعلت فيها النيران، ليموت بحريق آخر بعد يومين فقط.

ولا يُعرف سوى القليل من التفاصيل عن الرجل الذي حدد عام ميلاده بعام 1973، حيث تقوم وزارة حالات الطوارئ بالتحقيق بالحادث.

وترك الحريق الذي اندلع في 23 يناير الرجل في وضع صعب بعد أن اشتعلت النيران في مرتبته، رغم أنه تمكن من الخروج منها بسلام وفق لما ذكرت وسائل إعلام روسية، والتي لم تذكر إن كان قد أصيب وما هي حجم إصابته.

ولكن بعد يومين فقط اندلع حريق آخر أودى بحياة الرجل، ترجح السلطات أنه بدأ بسبب سيجارة. وذكرت مجلة نيوزويك أن السلطات لم تؤكد بعد ما إذا كان الحريق قد وقع في نفس موقع الحريق الأول أو في مكان آخر.

بدوره لم يؤكد مجلس اتحاد ساراتوف بعد اسم الرجل تعيس الحظ، بانتظار "إجراء فحص طبي شرعي لتحديد السبب الدقيق لوفاة الرجل".