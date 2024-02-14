النيران تأتي على قسم من أكبر مدينة ملاهٍ في السويد

أفادت السلطات السويدية بأن رجلاً لايزال في عداد المفقودين بعد الحريق الكبير الذي اجتاح، أول من أمس، مدينة ملاهٍ في غوتنبرغ، هي الأكبر في السويد، وأتى على قسم كبير من منطقة جديدة مخصصة للأنشطة المائية.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أن «شخصاً فُقد في إطار الحريق»، مؤكدة أنها تواصل البحث سعياً إلى العثور عليه.

وأوضحت إدارة مدينة الملاهي أن «هذا الشخص يعمل على مشروع المنطقة المائية في متنزه ليزبري».

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام المحلية للحريق، أول من أمس، كرات نارية متفجرة وألسنة لهب وانفجارات عدة تدمر منزلقاً مائياً، بينما ارتفعت سحابة من الدخان الأسود فوق المدينة.

وأفادت الشرطة بأن 16 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا، لكن لم يُنقل أي منهم إلى المستشفى. وتم إخلاء فندق ومكاتب مجاورة لمدينة الملاهي الواقعة في وسط مدينة غوتنبرغ.