اكتشاف سحالٍ برتقالية الرأس حملت اسم مغنٍ بريطاني

اكتُشف نوع غير معروف من السحالي بإحدى المحميات في البيرو أُطلق عليه اسم المغني في فرقة الهيفي ميتال البريطانية «آيرون مايدن» بروس ديكنسون، على ما أفادت الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية «سيرنانب» أول من أمس. ويتميز نوع «إنياليودس ديكينسوني» برأسه البرتقالي وجسمه الأخضر وأرجله القصيرة. واكتُشف الحيوان الذي ينتمي إلى نوع «إنياليودس ديكينسوني»، الاسم العلمي لهذه الزواحف، بالتزامن مع اكتشاف نوع جديد آخر هو «إنياليودس سيانوسيفالوس» في الغابات الرطبة في كورديليرا دي كولان، وهي منطقة في الأمازون تقع شمال شرق بيرو. وأشارت «سيرنانب» إلى أن «هذا النوع سُمي تيمناً ببول بروس ديكنسون»، من دون أن توضح ما إذا كان العلماء الذين اكتشفوا هذا النوع هم من محبي موسيقى الميتال. بروس ديكنسون (65 عاماً) هو مغني الفرقة التي تأسست عام 1975 في لندن، وتُعد إحدى أهم الفرق وأكثرها تمثيلاً لموسيقى الهيفي ميتال.