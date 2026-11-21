اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية، منها «منصة الحكيم» أول منصة عمل عن بُعد من نوعها في العالم للاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات المتراكمة لدى المواطنين المتقاعدين.

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الثروة المعرفية والخبرات المهنية المتراكمة لدى المتقاعدين المواطنين وبما يتيح لهم مصادر دخل جديدة، من خلال منصة رقمية تتيح لهم مواصلة العطاء وتقديم خبراتهم واستشاراتهم للجهات والأفراد المستفيدين.

ويستهدف المشروع، الذي يقدم أول منصة عمل عن بُعد من نوعها عالمياً مخصصة لاستثمار خبرات المتقاعدين، إيجاد منظومة متكاملة تتيح الاستفادة من الكفاءات الوطنية التي أمضت سنوات طويلة في مختلف مجالات العمل الحكومي والمهني، وتحويل معارفها وخبراتها إلى مورد مستدام يخدم الأجيال الجديدة ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي.

وتوفر المنصة قاعدة بيانات تضم نخبة من الخبراء المتقاعدين، مع إمكانية البحث بحسب التخصص، والاطلاع على خبراتهم ومسيرتهم المهنية، وحجز جلسات استشارية معهم، إلى جانب التواصل عبر الرسائل المباشرة واللقاءات المرئية، بما يتيح لموظفي الجهات الحكومية المستفيدة تبادل المعرفة والأفكار مع أصحاب الخبرة والاستفادة من معارفهم المتراكمة في معالجة التحديات وتطوير الخدمات والأداء المؤسسي.