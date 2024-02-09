إيلون ماسك يُعلن التخلص من رقم هاتفه والاعتماد على "إكس" فقط للتواصل

ويبدو أن هذه الخطوة هي محاولة للترويج لميزات جديدة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) الذي يمتلكه. لكن هذا يعني أيضاً أن أولئك الذين يدفعون مقابل الإصدار المميز من المنصة هم فقط من يمكنهم الاتصال به، وفقاً لصحيفة "إندبندنت".

وقال ماسك: "في غضون بضعة أشهر، سأتوقف عن استخدام رقم هاتفي، وسأستخدم (إكس) فقط للرسائل النصية ومكالمات الصوت والفيديو".

وبدأت منصة "إكس" في طرح مكالمات الصوت والفيديو رسمياً العام الماضي. في حين أن جميع الحسابات قادرة على استقبال المكالمات، إلا أن المشتركين في الخطة المدفوعة هم فقط من يمكنهم إجراءها.

ولا يبدو أن الاتصالات على "إكس" مشفرة، على عكس الخدمات المماثلة الأخرى التي تقدمها منصات كـ"واتساب" أو "فيس تايم" من "آبل".

وتقدم الشركة إعداداً يسمى "خصوصية المكالمات المحسنة"، وتقول إنه "يساعد في حماية خصوصيتك".

لكن هذا يعني فقط أن عنوان IP الخاص بالمتصلين مخفي بعضهم عن بعض، ويجب تفعيل الخاصية من إعدادات التطبيق.

ولا يزال من غير الواضح مدى شعبية مكالمات الفيديو والصوت على "إكس". وبعد إطلاقها العام الماضي، حاول ماسك مراراً وتكراراً الترويج لها.

واقترح ماسك أن إضافة الميزة هي جزء من خطته لتحويل "إكس" إلى "تطبيق لكل شيء"، والأمر جزء من مجموعة من الميزات الأخرى التي ينوي إضافتها إلى الموقع، ويشاع أنها تشمل الخدمات المالية أيضاً.