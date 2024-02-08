"سطلتهم بالجميد وخلّيتهم يشجعوا منتخبنا" .. أُردني يَعزم مشجعين كوريين على "المنسف" (فيديو وصور)

شارك أحد مشجعي المنتخب الأردني لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة صور جمعته مع مشجعي المنتخب الكوري الجنوبي بعيد مباراة منتخبيهما وهم يتناولون المنسف الأردني معاً احتفاء فيما يبدو بفوز المنتخب الأردني.

و قال المشجع الأردني مهند العقاربة عبر منشور "مسؤولين الرابطة الكورية سطلتهم بالجميد وأعلنوا تشجيع منتخبنا".

ونشر موقع "سرايا" الإخباري الأردني صورا لأعضاء الرابطة الكورية وهم يتناولون المنسف باستمتاع، ويردّدون مفردات أردنية صرفة مثل "جميد" و"دحبرها" فيما كان المعزّب الأردني يعلمهم طريقة وطقوس تناول الأكلة الأردنية التقليدية.

وكان فوز المنتخب الأردني على منتخب كوريا الجنوبية قد أهّله لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس آسيا لكرة القدم حيث يستعد لمقابلة قطر يوم السبت المقبل.