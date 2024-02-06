ظهور مفاجئ لسيلين ديون في حفل غرامي رغم مرضها

في أحدث إطلالة لها خلال حفل غرامي، استطاعت سيلين ديون أن تلفت الأنظار بأدائها المتميز على المسرح، بينما تواجه تحديات مع مرض نادر يُعرف بـ "متلازمة الشخص المتيبس".

وظهرت سيلين على المسرح بصحة جيدة، على الرغم من أن مرضها يتميز بتشنجات عضلية شديدة وعنيفة ومستمرة في كثير من الأحيان.

ووجهت سيلين كلمة للجمهور قبل تقديمها الجائزة، وقالت: “شكرًا لكم جميعًا! عندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقًا من قلبي.. أولئك الذين حظيوا بفرصة التواجد في حفل توزيع جوائز “غرامي” يجب ألا يعتبروا الحب الهائل والفرح الذي تجلبه الموسيقى لحياتنا، وللناس في جميع أنحاء العالم بالأمر المفروغ منه”.

وأعرب الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من المظهر الصحي للمغنية، في ضوء الروايات الأخيرة من قبل شقيقتها بأنها فقدت السيطرة على عضلاتها.

وأكد الخبراء، أنه من المحتمل أن يعود الفضل إلى مجموعة من الأدوية والتمارين المتخصصة التي اتبعتها لتحسين حالتها مع معالج الطب الرياضي الخاص بها.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن بعض المرضى قد يتحسنون عند استخدام مرخيات العضلات وحدها، إلا أن البعض الآخر، في الحالات الشديدة، قد يحتاجون إلى الانتقال إلى العلاجات المناعية أو الأدوية المثبطة للمناعة التي تهدف إلى حماية الجسم من جهاز المناعة الخاص به.