طفل عمره سنتان يضيع في الغابة 7 ساعات

أعلنت الشرطة الألمانية العثور على طفل، يبلغ من العمر عامين، كان قد تم الإعلان عن اختفائه، في منطقة غابات في أوبريلينباخ، على بعد نحو 120 كيلومتراً شمال شرق فرانكفورت، بعد عملية بحث استمرت نحو سبع ساعات.

وبحثت الشرطة وعمال الإنقاذ عن الطفل طوال الفترة ما بعد ظهر، الأحد الماضي. وقال والده إنه فقد الطفل أثناء نزهة في الغابة. وأشار متحدث باسم الشرطة في فولدا إلى أن الرجل التفت بنظره للحظة، وعندما نظر إلى الوراء، كان ابنه قد اختفى.

وتنفست أسرة الطفل الصعداء عندما عثر عليه عمال الإنقاذ وهو مبلل وبارد بالقرب من طريق ريفي بين شتيركلسهاوزن وتقاطع بينهاوزن.

وشارك في عملية البحث نحو 100 من عمال الإنقاذ من فرقة الإطفاء. وكان هناك أيضاً نحو 120 شخصاً من الشرطة ومنظمات الإغاثة، بما في ذلك طائرة، والعديد من فرق الكلاب.