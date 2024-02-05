سكان أصليون في المكسيك يحتفلون برأس السنة وفق تقويمهم

احتفل سكان أصليون في المكسيك برأس السنة وفق تقويم سكان بوريبيتشا الأصليين، وتخللته طقوس تقليدية أعيد إحياؤها وسط الجبال في غرب المكسيك.

وأعاد شعب بوريبيتشا إحياء هذا التقليد الذي بقي منسياً لقرون في الثمانينات، بمساعدة مؤرخين وعلماء أنثروبولوجيا.

وعلى مدى ثلاثة أيام كل عام، يرتدي المشاركون اللباس التقليدي ويحملون شعلات نار لمسافة 100 كيلومتر تقريباً من قرية إلى أخرى، عبر جبال غرب المكسيك التي ينتشر فيها العنف.

ويُقام مهرجان «فويغو نويفو» (النار الجديدة) ليلة الأول من فبراير للاحتفال ببداية العام استناداً إلى تقويم بوريبيتشا.

وقالت كاتيلانا نامبو التي لاتزال تعمل في الزراعة، رغم أنها في الـ80 من العمر «عندما وصل (الغزاة) الإسبان، سلبونا طريقة لبسنا وطريقة كلامنا، لكننا نحاول استعادة عادات أجدادنا».