نائبة في البرلمان المصري تضرب أستاذتها في الجامعة بعد ضبطها تغشّ في الامتحانات

أثارت حادثة اعتداء طالبة جامعية مصرية على أستاذتها في الجامعة ردود فعل عجيبة.

وجاء ذلك مفاجئاً وصادماً للشارع المصري لأن الطالبة التي اعتدت على أستاذتها التي ضبطتها متلبسة بالغش هي عضو في البرلمان المصري !

وهو ما دفع البرلمان المصري لرفع الحصانة عنها للتحقيق معها، ولاحقاً قرر محامي نشوى رائف البرلمانية المصرية الانسحاب من مهمة الدفاع عنها.

وفي التحقيقات، ذكرت الأستاذة الجامعية التي تعرضت للضرب من النائبة أنها فوجئت بوجود سماعة لاسلكية في أذن الطالبة أسفل حجابها، وكانت مرتبطة بجهاز في ملابسها لذا طلبت تفتيشها.

وقالت الأستاذة إن الطالبة رفضت التفتيش وتسليم أداة الغش وادعت أن الموجود تحت ملابسها جهاز ضبط السكر في الدم.

وأضافت أنها طلبت من النائبة إخراج السماعة وإعطاءها ورقة الامتحان فرفضت، بل وقامت بدفعها مما أدى إلى سقوط الأستاذة على أحد الطلاب كما قامت أيضًا بدفع مراقب اللجنة.

ويأتي التحقيق في الواقعة بعد أيام من إعلان رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إحالة النائبة إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها، وضبطها متلبسة بالغش خلال أداء الاختبارات بكلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي جنوب البلاد.

وقال رئيس البرلمان المصري إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تداولت أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بالغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق "انتساب" جامعة الوادي الجديد، وعليه قرر المجلس إحالة رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها.

وقبل أيام اتهمت موظفة بالشهر العقاري بمجمع محاكم محافظة قنا بصعيد مصر، زوج النائبة نفسها بالتعدي عليها وعلى زملائها بالسب أثناء القيام بوظيفتهم، وذلك أثناء اصطحابه طالبين لتسجيل شهادتهما ضد الأستاذة الجامعية في الواقعة المتهم فيها زوجته.