«براند دبي» يصدر دليلاً تفاعلياً لأشهر المطاعم والمقاهي العالمية في دبي

أصدر «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وضمن الموسم الشتوي الثالث لحملة #وجهات_دبي، دليلاً تفاعلياً جديداً للراغبين في الاستمتاع بعالم فنون الطهي في دبي، من خلال ما تقدمه سلسلة كبيرة من المطاعم المحلية والعربية والعالمية من أطباق عديدة ومتنوعة، تناسب كل الأذواق، وتتناغم مع الطبيعة العالمية لمجتمع دبي، فضلاً عن مواكبة هذا التنوع لمكانتها المتميزة كوجهة مفضلة على خريطة السياحة والسفر العالمية، وما يتبع ذلك من استقطاب أعداد كبيرة تُقدَّر بملايين الزوار كل عام.

ويركّز الدليل الجديد، الذي يحمل عنوان «طاولة خارجية لو سمحت» على المطاعم التي توفر فرصة الاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق، من خلال مساحاتها المفتوحة، التي يتميز العديد منها بإطلالات رائعة على أبرز معالم دبي، بما يضمن الاستمتاع بالأجواء الشتوية الرائعة والمناخ المعتدل الذي تتميز به دبي معظم أشهر فصل الشتاء، والذي يعد من مقومات الجذب المهمة التي تستقطب الزوار من حول العالم خلال تلك الفترة، لاسيما القادمين من الدول الباردة.

وتتنوع الخيارات التي يضمها الدليل التفاعلي، بما يناسب مع مختلف الأذواق، وذلك من خلال أكثر من 344 مطعماً ومقهى، تضم أصنافاً من أشهر تسعة مطابخ عالمية، حيث يقدم الدليل خيارات من المطبخ الفرنسي، والآسيوي، والإيطالي، والأميركي، والتركي، والهندي، واللاتيني، والفارسي، والعالمي، بما فيها الأكلات المتوسطية الأكثر شهرة حول العالم، والمنتشرة في جميع أنحاء دبي، ما يتيح للزوار تذوق مجموعة متنوعة من النكهات العالمية اللذيذة، حيث رُوعي في اختيار المطاعم والمقاهي المتضمنة في الدليل أن تكون موفرة لمجموعة من التجارب المتميزة لتناول الطعام في الهواء الطلق، والاستمتاع بأجواء دبي المفتوحة في فصل الشتاء.

وقالت شيماء السويدي، مديرة «براند دبي»: «تسعى دبي لتكون المدينة الأفضل في العالم، لتمتعها بكل المقومات التي تضمن لها تحقيق هذا الهدف، وعلى كل المستويات. ويعد اتساع نطاق خيارات الطعام من معايير تميز المدن العالمية الحريصة على توفير تجارب تناسب مختلف الأذواق، خصوصاً عندما يكون مجتمع المدينة عالمي الطابع».

وأضافت: «يخدم الدليل التفاعلي الجديد سكان دبي وزوارها من حول العالم، ويقدم لهم مجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام في الهواء الطلق، خصوصاً خلال فصل الشتاء، حيث تتسم دبي في هذا الفصل بأجواء متميزة، حيث تصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 25 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة مساءً إلى 15 درجة مئوية، ما بفتح المجال للعديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها في دبي خلال فصل الشتاء».

شيماء السويدي: اتساع نطاق خيارات الطعام من معايير تميز المدن العالمية الحريصة على توفير تجارب تناسب مختلف الأذواق.