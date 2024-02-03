"قرصان المطاعم": تناول 127 وجبة دون أن يدفع

أصبح رجل يبلغ من العمر 58 عاما، بمثابة لعنة على المطاعم في مدينة دلفت الهولندية، وذلك بعد تناوله الطعام دون أن يدفع ما لا يقل عن 127 مرة في السنوات القليلة الماضية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم استدعاء الشرطة في ديلفت إلى مطعم حيث زُعم أن رجلاً كان يحاول تخطي دفع فاتورة طعامه عن طريق ادعاء وعكة صحية.

ووفقًا لنادل المطعم الذي لم يذكر اسمه، لفت الرجل انتباهه عندما بدأ في شراء وجبات للناس وعرض مشاركة طعامه مع الجميع، ليصبح مركز الاهتمام أكثر عندما بدأ يهز ذراعه اليسرى بشكل لا يمكن السيطرة عليه كما لو كان يعاني من سكتة دماغية.

وتم استدعاء المسعفين، لكن بعد فحص الرجل أدركوا أن الأمر مزيف، ورفضوا نقله إلى المستشفى كما طلب. حينها اقترب صاحب المطعم من العميل البالغ من العمر 58 عامًا وتحدث إليه بشأن الفاتورة، محاولا التعاطف معه على اعتبار أنه ربما مر للتو بسكتة دماغية خفيفة، فاقترح عليه أن يقوما بتسوية الأمر بسعر معقول في تاريخ لاحق.

وافق العميل، ولكن بينما كان يعطي صاحب المطعم اسمه وعنوانه، تدخل أحد المسعفين، مدعيًا أنه أعطاهم اسمًا وعنوانًا مختلفين قبل لحظات فقط.

ونقل موقع AD الهولندي عن عامل في المطعم قوله "لقد اعتقد أنه يستطيع التخلص من الفاتورة التي تزيد قيمتها عن مائة يورو (108 دولارات) من خلال التظاهر بأنه شخص مريض".

وبناء على نصيحة عامل الإسعاف، اتصل صاحب المطعم بالشرطة. فقاموا بتفقد هويته، وعند فحص ملفه في المحطة، أدركوا أنه كان "قرصان طعام سيئ السمعة" أرهب المطاعم المحلية لسنوات. حيث تجمعت ضده ما لا يقل عن 127 شكوى بسبب تناوله الطعام في المطاعم دون أن يدفع، لكن رغم الدعوى المدنية المرفوعة ضده، لم يتمكن أحد من إيقافه.

وليس من الواضح ما إذا كان قرصان الطعام لا يزال رهن الاحتجاز، أو ما إذا كان هناك أي طريقة لإجباره على دفع آلاف اليوروهات المستحقة لأصحاب مطاعم ديلفت. وبسبب قوانين الخصوصية الشخصية، فإن أصحاب المطاعم الآخرين لا يعرفون حتى اسم الرجل أو شكله، حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم منه.

وحصلت حادثة مشابهة العام الماضي عندما ادعى رجل إصابته بنوبة قلبية في حوالي 20 مطعمًا في منطقة كوستا بلانكا بإسبانيا حتى يتمكن من عدم دفع الفواتير. ولكن مع وجود 127 مخالفة باسمه، تمكن قرصان الطعام الهولندي هذا من التغلب عليه!