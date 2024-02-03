«دبي للموضة».. عروض أزياء استثنائية في نسخته الثالثة

يعود غداً، «أسبوع دبي للموضة»، الحدث الرسمي للموضة في دبي، الذي ينظمه «حي دبي للتصميم» ومجلس الأزياء العربي، لموسم خريف وشتاء 2024–2025، مع برنامج حافل من عروض الأزياء الاستثنائية والفعاليات الحصرية التي ستسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للموضة، إلى جانب نيويورك وباريس ولندن وميلانو.

علامات رائدة

تشهد النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة مشاركة نخبة من علامات الأزياء الرائدة والمواهب الصاعدة من المنطقة والعالم، حيث سيكون حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية التابعة لمجموعة تيكوم، المقرّ الرئيس لمعظم فعاليات هذه النسخة، مع إقامة فعاليات مختارة في مواقع مختلفة ضمن دبي.

ونجحت النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة في جذب اهتمام عشاق وخبراء الموضة من كل أنحاء العالم، بعد الإعلان عن موعدها الجديد على اللوحات الإعلانية الشهيرة في ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك، حيث يفتتح أسبوع دبي للموضة موسم الموضة العالمي لأول مرة، مع تحديد موعده في وقت أبكر من المعتاد، وانطلاقه قبل أسابيع الموضة العالمية.

برنامج جديد

يكشف أسبوع دبي للموضة عن برنامج جديد لموسم خريف وشتاء 2024–2025، حيث يفتتح فعالياته مع عرض رفيع المستوى لعلامة «Rizman Ruzaini»، التي تألقت بأحد تصاميمها أيقونة عالم الموضة نعومي كامبل، خلال فعاليات الموسم الثاني من أسبوع دبي للموضة الذي أقيم في أكتوبر الماضي، ويكون الختام مع عرض أزياء علامة «Designers&US» في حي دبي للتصميم.

ويلي استعراض تشكيلة العلامة الشهيرة عروضاً لنخبة من المصممين الموهوبين والعلامات الرائدة، كما يشارك أعضاء لجنة المصمّمين في أسبوع دبي للموضة تشكيلاتهم المميزة، وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «تسهم كل نسخة من أسبوع دبي للموضة في ترسيخ مكانة دبي الرائدة وجهةً عالميةً للموضة والأزياء، حيث يَعِد موسم خريف وشتاء 2024–2025 ببرنامجٍ حافل يسلّط الضوء على أحدث اتجاهات القطاع، من خلال إبداعات المصممين القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، بالإضافة إلى استعراض التنوع والحيوية التي يمتاز بها قطاع الموضة في دبي».

وأضافت: «تتميز هذه النسخة عن سابقاتها بتوزع فعالياتها على مواقع مختلفة في دبي، مع تركّز الفعاليات الرئيسة في حي دبي للتصميم. وسيسهم تقريب موعد الفعالية وبرنامجها الجديد في تعزيز فرص التعاون وتوسيع قاعدة الجهات الراغبة في الشراء من المصممين المشاركين، في الوقت نفسه الذي تسهم فيه في الارتقاء بتجربة عشاق الموضة القادمين من مختلف أنحاء العالم، حيث تؤكد هذه البيئة المبتكرة والداعمة التي يوفرها أسبوع دبي للموضة مكانة دبي بصفتها مركزاً عالمياً للموضة والإبداع».

أهمية متزايدة

و قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي محمد عقرة: «يكتسب أسبوع دبي للموضة أهمية متزايدة بين أسابيع الموضة العالمية مع كل نسخة جديدة. وسيسلّط كل عرض الضوء على ما يمتاز به قطاع الموضة في دبي من مواهب فريدة وجرأة وإبداع. نتطلع لترك بصمة راسخة مع برنامجنا الجديد الذي يتضمن فعاليات متنوعة سيجري تنظيمها في مواقع مختلفة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدة للموضة وعاصمةً للإبداع على مستوى العالم تماشياً مع رؤية مجلس الأزياء العربي».

تشكيلاتهم الفريدة

وبينما يكون «حي دبي للتصميم» المركز الرئيسي لفعاليات أسبوع دبي للموضة، يستعرض بعض المصممين تشكيلاتهم الفريدة للمرة الأولى في مواقع أخرى ضمن دبي، بما في ذلك عرض أزياء علامة «Mrs Keepa» في «سوذبيز دبي». كما سيكون الضيوف على موعد مع مجموعة غنية من الفعاليات الحصرية وفعاليات إطلاق التشكيلات المصغرة في مختلف أنحاء الإمارة إلى جانب عروض الأزياء الرئيسية.

تتضمّن الفعاليات جلسات حوارية شيّقة يشارك فيها متحدّثون من مجلس الأزياء العربي وشركة «Meta». وستضمّ جلسات Thread Talks 2.0 متحدثين بارزين لمناقشة مواضيع وعناوين مهمة على غرار «أزياء بلا حدود: بحث في الاتجاهات العالمية والهوية المحلية» و«تأثير خيارات الأزياء والإطلالة على سلوك الأفراد»، وحلقة نقاش مع أسامة الشابي حول «كيفية التعامل مع قطاع الموضة على نطاق عالمي».

الجانب التجاري

يولي «أسبوع دبي للموضة» اهتماماً خاصاً بالجانب التجاري لمثل هذه الفعاليات، ضمن قطاع الأزياء، عبر تنظيم وجبة غداء مبكر مخصّصة للجهات الراغبة في الشراء، وتوفير كل التفاصيل الخاصّة بتلك الجهات، لتمكين المصمّمين المشاركين في أسبوع دبي للموضة من التواصل بشكل مباشر مع الجهات المحلية والدولية الراغبة في الشراء. ويستقطب أسبوع دبي للموضة، مع تحديد موعده في وقت أبكر من المعتاد، وانطلاقه قبل أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، نخبة عالمية من الشركاء والجهات ذات الأثر الاجتماعي الملحوظ والزوّار من حول العالم.