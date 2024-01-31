نشطاء المناخ الألمان: سنتوقف عن لصق أنفسنا بالطرق

أعلن نشطاء المناخ الألمان من مجموعة الجيل الأخير، توقفهم عن لصق أنفسهم بعد الآن بأسطح الطرق، وهو تكتيك يهدف إلى عرقلة حركة المرور، ولفت الانتباه إلى قضيتهم، رغم إثارته لأعصاب سائقي السيارات والمسافرين جواً ورجال الشرطة.

وقالت المجموعة في بيان، أول من أمس: «من الآن فصاعداً سنحتج بشكل مختلف، لكن سيظل من المستحيل تجاهل احتجاجنا».

وأضافت: «اعتباراً من مارس المقبل، سندعو إلى تجمعات عصيان في جميع أنحاء البلاد. وبدلاً من الانقسام إلى مجموعات صغيرة وإغلاق الشوارع، سننظم تجمعات عصيان يشارك فيها الكثيرون».

وأوضحوا أنهم يريدون أيضاً «مواجهة المسؤولين عن تدمير المناخ بشكل متزايد بشكل مباشر في المستقبل.. ومواجهة الساسة وغيرهم من صُنّاع القرار علناً وأمام الكاميرات».

كما وعدت مجموعة الجيل الأخير بمواصلة الاحتجاج عند خطوط أنابيب النفط ومناجم الفحم والمطارات.