طالبة مصرية تنتحر بسبب "التنمر"

توفيت طالبة مصرية تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بشنق نفسها بعد تعرضها لتنمر ومعاملة سيئة من زملائها في المدرسة.

وذكرت صحف محلية أنه تم العثور على جثتها أمام باب منزلها في حي الطالبية بمحافظة الجيزة.

وتبين أن الفتاة تدعى "هاجر" وكانت طالبة في الصف الأول الثانوي. وأفادت والدتها أن ابنتها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب التنمر والمعاملة السيئة من زملائها.

تم تحرير محضر شرطي وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، وتم تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير حول الحادث. النيابة العامة ستتولى التحقيق في القضية.