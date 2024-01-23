كلبان يتسببان بأضرار فادحة في معرض سيارات

تسبب كلبان ضالان بأضرار تزيد قيمتها عن 350 ألف دولار في معرض سيارات في هيوستن، وذلك حتى تمكنت السلطات المعنية من القبض عليهما واحتجازهما.

وأظهرت مقاطع فيديو المراقبة الكلبان الضالان وهما يتجولان في منطقة جي موتورز في مقاطعة هاريس بولاية تكساس، ويقفزان على السيارات، ويخدشان الطلاء، إضافة إلى سحب وتمزيق مصدات السيارات وفقًا لما ذكرته قناة ABC 13 في هيوستن.

وقام عمران حق المدير المالي للوكالة، وغابي فاخوري، مدير المبيعات، بالاتصال بالسلطات المعنية وهي في هذه الحالة وكالة مراقبة الحيوانات في هيوستن BARC ، وطلبا المساعدة.

وقال فاخوري : "لم نشهد قط شيئاً كهذا – كلاب تهاجم السيارات وتسبب أضراراً”. وقالت المحطة أنه تم اصطياد الكلبين باستخدام طعام قطط وأقفاص مجهزة في وقت ما في أوائل ديسمبر تقريبًا.

وقال فاخوري إن الكلاب داهمت المنطقة، وألحقت أضرارا بخمس سيارات على الأقل بقيمة تصل إلى نحو 350 ألف دولار.

في البداية، اعتقد المالكان أن ذئابا قد تكون هي المسؤولة، لكنهما صُدما عندما وجدا الكلبين يتصرفان بهذه الطريقة العدائية وهذه القوة.

وقالت المحطة أنه من المرجح تسلل الكلبين من خلال ثقب في السياج المحيط بالمكان، ربما أثناء مطاردة قطة.

ودعا مالكا وكالة السيارات الزبائن إلى زيارة المتجر، بعدما تم التخلص من الكلبين الذين كانا يثيران ذعر الزبائن كما يبدو.