"رصاصة رأس السنة" تحرم برازيلياً من حياته الطبيعية 4 أيام

أصيب رجل برازيلي برصاصة استقرت في دماغه لمدة أربعة أيام، دون أن تثير لديه أية شكوك، فتابع حياته اليومية، ومارس السباحة وشارك بحفلات معتقدا طوال الوقت أن حجرا ضرب رأسه ليلة احتفالات رأس السنة.

وواصل ماتيوس فاسيو، البالغ من العمر 21 عاماً، يومياته كالمعتاد، دون أن يطلب المساعدة الطبية إلا عندما بدأت تظهر مشاكل في ذراعه اليمنى، ليطلب استشارة طبية قادت لاكتشاف الرصاصة.

وقال ماتيوس للبرنامج التلفزيوني البرازيلي جورنال ناسيونال: "اعتقدت أنه حجر، شيء من هذا القبيل. كان مثل صوت انفجار، عندما تنفجر قنبلة، ولكن داخل رأسي.(بعدها) توقف النزيف، وغادرنا". وتابع أنه استحم بعدها وتابع الاحتفال مع أصدقائه في ليلة رأس السنة.

وفي اليوم التالي، عاد ماتيوس ورفاقه إلى الشاطئ للسباحة واللهو أيضا. ولكن بحلول 2 يناير، كان قد عاد إلى مسقط رأسه في جويز دي فورا في ميناس جيرايس، حيث بدأ يشعر بفقدان شعوره بيده اليمنى وتشنجات عضلية. وبعدها زار المستشفى في 4 يناير، عندما أصبحت ذراعه اليمنى "متدلية"، ليتبين السبب.

وبعد إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته استغرقت ساعتين، ويومين في العناية المركزة، تمت إزالة الرصاصة أخيرًا. وقالت والدته لوسيانا فاسيو إن ابنها "ولد من جديد"، فيما علق جراح الأعصاب فلافيو فالكوميتا، الذي أجرى العملية الجراحية : "اخترق جزء من الرصاصة دماغه مما تسبب في ضغط في تلك المنطقة وأدى إلى حركات لا إرادية في ذراعه. ولو كانت الرصاصة قد انتهت على بعد بضعة ملليمترات من مكانها، لكان أصيب بأضرار أكثر خطورة وأدى إلى إصابة ذراعه أو أحد جوانب جسده بالشلل".

وتقوم الشرطة حاليًا بالتحقيق في مصدر الرصاصة، التي يُعتقد أنها تمت أثناء فوضى إطلاق النار في احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.