أرنولد يبيع ساعته بـ 270 ألف يورو دعماً للمناخ

باع الممثل والسياسي الأميركي النمساوي السابق، أرنولد شوارزنيغر، ساعة في المزاد العلني، بمبلغ 270 ألف يورو (293.547 دولاراً) في مؤسسة خيرية، لصالح مبادرات المناخ، حسب المجموعة المناخية التي أسسها.

وكان الحد الأدنى لعرض الساعة، التي يملكها شوارزنيغر هو 50 ألف يورو، وسيتم التبرع بعائدات المزاد لمشروعات المناخ. وكانت عملية البيع قد سبقتها مناقشات مع مسؤولي جمارك في وقت سابق من الأسبوع.

وكان الممثل قد تم احتجازه من قبل الجمارك في مطار «ميونيخ» أول من أمس، عندما وصل إلى ألمانيا. واتهمه موظفو الجمارك بعدم الإفصاح عن الساعة، على الرغم من أنه كان من المفترض على ما يبدو أن تبقى في الاتحاد الأوروبي. وبعد نحو ثلاث ساعات، تمكن الممثل من مواصلة رحلته وسمح له أيضاً بأخذ الساعة إلى المزاد.