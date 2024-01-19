مهرجان الحصن.. 10 أيام بروائح الزمن الجميل

يعود مهرجان الحصن اليوم ليحتفي بالتراث الإماراتي وأيام الزمن الجميل، في موقع الحصن التاريخي، إذ يقدم للزوار برنامجاً يجمع بين التثقيف والفنون والترفيه، عبر باقة من الورش التفاعلية والأنشطة التقليدية وتجارب الطهي والعروض الموسيقية الحية.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «يعد مهرجان الحصن منصة تراثية رائدة في أبوظبي، ويعزز ذلك مهمتنا، المتمثلة في إبراز التراث الثقافي الإماراتي والإبداع الثقافي الملهم. وينظم المهرجان عبر التركيز على الأدوات التعليمية والإعلامية التي تسمح لزوارنا بالتعرف عن قرب إلى ثقافتنا وتراثنا».

وأضاف: «يحمل المهرجان فرصة لاكتشاف كيف يؤثر تراثنا في حياتنا المعاصرة، وكذلك اكتشاف الطرق التي يتم بها إعادة تقديمه من قبل الحرفيين والفنانين والموهوبين في دولة الإمارات».

ويتيح المهرجان، الذي يستمر 10 أيام، لزواره فرصة الاستمتاع بالمشي في الفريج، وهو نسخة طبق الأصل من الحي السكني التقليدي في المجتمع الإماراتي القديم، عبر تصميم يحاكي الأزقة السكنية الضيقة قديماً والتي كانت تفضي إلى السوق الشعبية، حيث الدكاكين والورش التقليدية التي توفر تجارب تراثية.