علاج إشعاعي جديد لمرضى السرطان تحت الاختبار

يجري أطباء في مدينة دريسدن الألمانية أبحاثاً على أسلوب جديد للعلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.

وجرى أمس تجربة نموذج أولي لجهاز جديد يجمع بين التصوير المقطعي بالرنين المغناطيسي لسائر الجسم وفي الزمن الحقيقي ونظام العلاج بالبروتونات، والذي يحدث عندما يتم إطلاق حزمة من البروتونات على الأنسجة المريضة. وبحسب المعهد الألماني لطب الأورام الإشعاعي «أونكوراي» فإن هذا هو الجهاز الأول من نوعه في العالم.

وعادة ما تجري مراقبة مرضى السرطان بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء العلاج الإشعاعي. وتسمح الصور بتمييز الورم عن الأنسجة السليمة بشكل أفضل مقارنة بالإجراءات الأخرى.

ويجعل هذا من الممكن تحديد الحجم المراد تعريضه للإشعاع بشكل أكثر دقة، والتعرف إلى التغيرات في الشكل والحجم التي قد تحدث بين جلستي العلاج.