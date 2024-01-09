300 وصفة نباتية على متن طيران الإمارات

أعلنت طيران الإمارات عن تسجيلها نمواً بنسبة 40% في طلب العملاء على الوجبات النباتية، وذلك مع بلوغ الاهتمام العالمي ذروته بمبادرة حركة «فيغانيواري»، التي سلطت الضوء على فوائد النظام الغذائي النباتي على مدى العقد الماضي.

وستقدم طيران الإمارات تشكيلة جديدة من الأطباق النباتية على متن طائراتها وفي صالاتها لتلبية الطلب في 2024، وزيادة معروضها من «المخزون النباتي»، الذي يضم حالياً أكثر من 300 وصفة نباتية.

وفي 2023، قدمت طيران الإمارات أكثر من 450 ألف وجبة نباتية على متن الطائرة، مقارنة بـ280 ألف وجبة في 2022.

وستطلق طيران الإمارات، في وقت لاحق من العام الجاري، مجموعة مختارة من الأطباق النباتية الرئيسة الجديدة، والوجبات الخفيفة النباتية الجديدة.

وتتوافر الخيارات النباتية على متن الطائرة بالطلب المسبق، وكذلك في صالات طيران الإمارات. ويمكن للمسافرين في جميع الدرجات طلب وجبات نباتية على رحلات طيران الإمارات حتى 24 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة. أما على الخطوط التي تسجل طلباً مرتفعاً، فتتوافر الوجبات النباتية كجزء من خيارات القائمة الرئيسة.

وتستخدم طيران الإمارات منتجات عالية الجودة من جهات العالم المختلفة. وتستخدم طيران الإمارات الكيل والخس من «بستانك»، أكبر مزرعة عمودية للزراعة المائية في العالم، وهي مشروع استثماري مشترك من خلال الإمارات لتموين الطائرات.