إذن حذر لقضاة إنجلترا.. باستخدام الذكاء الاصطناعي

اتخذت السلطة القضائية في إنجلترا - البالغ عمرها 1000 عام والتي لاتزال ملتزمة بالتقاليد التي تشمل ارتداء شعر مستعار وعباءات - خطوة حذرة نحو المستقبل بمنح القضاة إذناً باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إصدار الأحكام. وذكرت السلطة القضائية الشهر الماضي أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في كتابة الآراء، لكنها شدّدت على أنه لا ينبغي استخدامه للبحث أو التحليلات القانونية لأن التكنولوجيا قد تلفق المعلومات وتقدم معلومات مضللة وغير دقيقة ومتحيزة.

وقال رئيس العدالة المدنية في إنجلترا وويلز، رولز جيفري فوس «لا يحتاج القضاة إلى تجنب الاستخدام الدقيق للذكاء الاصطناعي. لكن يجب عليهم التأكد من أنهم يحافظون على الثقة ويتحملون المسؤولية الشخصية الكاملة عن كل قراراتهم».

بينما قال أستاذ القانون في جامعة سري، ريان أبوت «هناك جدل قوي في الوقت الحالي حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، وكيفية حدوث ذلك».