1.8 مليون كمبيوتر في ألمانيا تعمل بأنظمة قديمة غير مؤمنة

كشفت دراسة حديثة أن هناك أكثر من 1.8 مليون جهاز كمبيوتر في ألمانيا تعمل بأنظمة ويندوز قديمة لم يتم تحديثها منذ أعوام، ويتم استخدام هذه الحواسيب في الاتصال بالإنترنت، في ظل أنها لا تتمتع بأية حماية ضد أية تهديدات أمنية على الإنترنت.

وجاء في الدراسة التي أجرتها شركة «إسيت» لأمن تكنولوجيا المعلومات ونشرت أمس، في العاصمة الألمانية برلين، أن أغلب الأنظمة غير المؤمنة، ويبلغ عددها نحو 1.5 مليون جهاز، لايزال يتم تشغيلها بنظام تشغيل «ويندوز 7»، الذي لم يعد يتم تحديثه وسد ثغرات أمنية به منذ نحو أربعة أعوام.

وبحسب الشركة، لايزال هناك بعض الأجهزة يتم تشغيلها بأنظمة «ويندوز 8» أو «ويندوز 8.1»، أو حتى نظام تشغيل «إكس بي» الذي صدر آخر تحديث له من شركة مايكروسوفت قبل 15 عاماً.

وأن «المجرمين السيبرانيين يمكنهم مهاجمة مثل هذه الأجهزة بسهولة».