مع الدقائق الأولى من 2024.. مشهد استثنائي في مهرجان الشيخ زايد

احتفالاً بالعام الميلادي الجديد، وفي مشهد استثنائي، حطم مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، أربعة أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من خلال أكبر وأضخم عرض للألعاب النارية وعروض الدرون التي استمرت لأكثر من 60 دقيقة متواصلة للاحتفال بليلة رأس السنة واستقبال 2024.

وشهدت ساحات وأقسام المهرجان إقبالاً جماهيرياً للمشاركة والاستمتاع بالفعاليات والعروض الضخمة التي قدمها المهرجان.

وأشعلت عروض الألعاب النارية الكبرى التي استمرت لـ40 دقيقة متواصلة وسجلت ثلاثة أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من حيث الكمية والوقت والشكل، منحت زوار المهرجان تجربة حماسية واستثنائية مع دخول الدقائق الأولى من 2024، كما قدمت أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة لوحات فنية وعروضاً مبهرة للاحتفال بالعام الجديد، وشهدت تحطيم رقم قياسي جديد أيضاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر شعار جوي تم تشكيله بواسطة طائرات الدرون.

وخطف عرض الليزر - الذي استخدم للمرة الأولى في المنطقة - أنظار الزوار بالألوان الزاهية على إيقاعات مسائية هادئة لتشعرهم بالسعادة الغامرة لاستقبال الدقائق الأولى من 2024، إضافة إلى عروض نافورة الإمارات والأضواء المصاحبة على إيقاع الموسيقى الفنية.

واكتظت ساحات وأقسام المهرجان بالزوار للمشاركة في الفعاليات التي قدمتها القرية التراثية الواقعة في قلب ساحة المهرجان للاحتفال بالعام الجديد، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية الخاصة للجهات المشاركة في المهرجان، والأنشطة الأخرى للأطفال، والتي تنوّعت ما بين مسرحيات ومسابقات على مسرح الأطفال، والألعاب الممتعة في مدينة الألعاب الترفيهية وبيت الرعب، ومُنتجع الفرسان الرياضي، وغير ذلك من الأنشطة المميزة لعيش أجواء ترفيهية في الساعات الأولى من العام الجديد.

والتف الآلاف من زوّار المهرجان حول نافورة الإمارات للاستمتاع بعروضها.

وشهدت أجنحة الدول المشاركة في المهرجان إقبالاً كبيراً من الزوار لمشاهدة العروض الكرنفالية والاستعراضات الفنية والترفيهية، التي قدمتها للاحتفال بالعام الجديد وسط تجمع حضاري لثقافات وشعوب العالم.

• 5000 طائرة درون ترسم أكبر شعار جوي في العالم لاستقبال العام الجديد.

مسيرة الحضارات

أضفت مسيرة الحضارات العالمية التي جابت ساحات مهرجان الشيخ زايد البهجة على زوّار المهرجان، الذين حظوا بتجارب جديدة ومميزة قدمها العديد من المطاعم المحلية والعالمية بمناسبة العام الجديد، في أجواء احتفالية كبرى تعكس فرحة الجمهور باستقبال 2024.