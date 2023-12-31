الإمارات تودّع 2023 وتستقبل 2024 بعروض الألعاب النارية

تستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، منتصف الليلة المقبلة، العام الجديد، بعدد ضخم من الاحتفالات والعروض الفنية، التي يهدف بعضها لتسجيل أرقام جديدة في موسوعة «غينيس».

وتعم الاحتفالات جميع أنحاء إمارة دبي اليوم، في وداع العام الجاري واستقبال العام الجديد، حيث تشهد الإمارة عروضاً للألعاب النارية في 32 موقعاً، أبرزها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلو واترز (جي بي آر)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، وغيرها.

وسيكون ضيوف القرية العالمية في دبي على موعد مع سبعة احتفالات بليلة رأس السنة، تزامناً مع توقيت الاحتفالات في عدد من دول العالم، عبر عروض للألعاب النارية على رأس كل ساعة، من الثامنة مساء إلى الواحدة بعد منتصف الليل.

ويترقب سكان الإمارة العد التنازلي في منتصف الليل لوداع عام 2023 مع الألعاب النارية في ليلة رأس السنة بدبي، لمشاهدة العرض المبهر، حيث ستضيء سماء دبي بألوان تنبض بالحياة في منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلو واترز (جي بي آر)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، والسيف، وحتا، في أحد أروع العروض المذهلة التي تشهدها المدينة على الإطلاق. وسيتم الاحتفال ببدء العام الجديد من خلال عرض مخصص في كل موقع من مواقع العرض في منتصف الليل الساعة 11:59.

ويمكن لمحبي الموسيقى الاحتفال بنهاية عام 2023 في أجواء مميزة في دبي أوبرا، حيث يتألق المغني الأميركي الموهوب فانتاستيك نيغريتو على المسرح في ليلة استثنائية. كما يمكن للحضور الاستمتاع بليلة طويلة من الأنشطة الترفيهية وفعاليات تناول الطعام مع فرقة دبي أوبرا الكبرى ودي جي سليم. وعند اقتراب الساعة من منتصف الليل، ستتم دعوة الحضور إلى التنزه في الخارج، لمشاهدة عرض الألعاب النارية لبرج خليفة في أروع وداع لعام 2023.

كما يمكن وداع 2023 واستقبال عام 2024 على الشاطئ، في «زيرو غرافيتي دبي»، الوجهة الشاطئية المفضلة في المدينة، للاستمتاع بمهرجان الشاطئ مع حفل «روديمنتال» و«سيغالا» و«ناثان داوي»، فيما تضيء الألعاب النارية السماء فوق رمال الشاطئ. أما فندق «أتلانتس النخلة»، فينتظركم للاحتفال برأس السنة في أجواء مفعمة بالأناقة مع الموسيقي الإنجليزي «ستينغ»، وفرقته الموسيقية التي تتألف من 30 موسيقياً، مع بوفيه مميز لتوفير تجربة لا تُنسى للضيوف. كما تستعد فعالية «أضواء دبي» في مهرجان دبي للتسوق لعرض طائرات الدرون، ويمكن حضور الفعالية مجاناً في ذا بييتش، جي بي آر، وبلوواترز في الساعة الثامنة مساءً و10 مساءً بعرض مبهر يشهد تحليق 800 طائرة درون، لكي تشكّل مشهداً مذهلاً يروي قصة ماضي دبي ومستقبلها.

وتخطط بعض العروض التي تشهدها الدولة هذا العام لتسجيل أرقام جديدة في سجل «غينيس» للأرقام القياسية، وتحديداً العرض الذي ينظمه «مهرجان الشيخ زايد» في أبوظبي، والعرض الذي يقام في الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا في رأس الخيمة.

وتشهد إمارة أبوظبي الليلة عروضاً للألعاب النارية في 10 مواقع ومعالم، هي: كورنيش أبوظبي، وجزيرة المارية - الغاليريا، وواجهة ياس باي البحرية، وجزيرة الحديريات، والحديقة العامة في مدينة زايد في الظفرة، وغياثي خلف مركز تم، وشاطئ المغيرة في المرفأ، ومهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024)، واستاد هزاع بن زايد في العين، إضافة إلى العرض الذي يقام في مهرجان الشيخ زايد في الوثبة.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2023 - 2024، المقام حالياً في منطقة الوثبة في أبوظبي، عن أضخم عرض للألعاب النارية يستمر لأكثر من 60 دقيقة، ليحطم ثلاثة أرقام قياسية جديدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل.

وسيحظى زوار المهرجان للمرة الأولى بالمنطقة بفرصة لمشاهدة أكثر من 5000 طائرة درون في سماء الوثبة وهي ترسم لوحات فنية، وتقدم عروضاً مبهرة في سماء المهرجان.

من جهتها، تستعد إمارة رأس الخيمة لإبهار العالم مجدداً مع سعيها لتسجيل رقمين جديدين في موسوعة «غينيس» من خلال تنظيم عرض مذهل للألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، مع إيقاعات موسيقية وتقنيات غير مسبوقة.

وسيستمر العرض لمدة ثماني دقائق على امتداد 4.5 كيلومترات من الواجهة البحرية الممتدة بين جزيرة المرجان وقرية الحمرا، وسيتضمن العرض مزيجاً من الألعاب النارية العائمة، ولوحات بصرية مدهشة للطائرات من دون طيار باستخدام مصابيح LED، وألعاباً نارية تتناغم حركتها مع مقطوعات موسيقية مصممة خصيصاً لهذا الحدث.

«في حب شعر محمد بن راشد»

تبث «دبي للإعلام» على شاشتَي تلفزيون دبي وقناة سما دبي، وعلى الهواء مباشرة، أمسية غنائية شعرية خاصة، في تمام الساعة 10 من مساء اليوم، تحمل عنوان «في حب شعر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد»، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

وسيحل السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ضيفاً على الأمسية، ليقدم بصوته وللمرة الأولى أغنيات من 10 قصائد، نظمها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشعر النبطي والفصيح، وتكشف عن جوانب مهمة في شخصية سموّه المتفردة.

«أضواء دبي»

تستعد فعالية «أضواء دبي» في مهرجان دبي للتسوق لعرض طائرات الدرون، ويمكن حضور الفعالية مجاناً في ذا بييتش، جي بي آر، وبلوواترز في الساعة الثامنة والساعة 10 مساء اليوم، بعرض مبهر يشهد تحليق 800 طائرة درون تشكّل مشهداً مذهلاً يروي قصة ماضي دبي ومستقبلها.

• 800 طائرة درون تحلّق في مشهد مذهل يروي قصة ماضي دبي ومستقبلها.