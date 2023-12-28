مهرجان أم الإمارات.. مساحات من الترفيه والسعادة

وسط حضور لافت، يواصل «مهرجان أم الإمارات» فعالياته على كورنيش أبوظبي، حتى الأحد المقبل، إذ يشهد إقبالاً واسعاً من العائلات التي حرصت على الاستمتاع بما يوفره من أجواء مبهجة، وأنشطة متعددة، تناسب الكبار والصغار، كما أن الكثير منها يتيح لأفراد الأسرة المشاركة معاً في هذه الألعاب، بما يعزز الروابط بين أفرادها.

وتتوزع الأنشطة والألعاب في المهرجان هذا العام على أربع مناطق مختلفة، هي: منطقة التشويق التي تضم ألعاباً مبتكرة عدة، من أبرزها «بروتوكول أوميغا» التي تأخذ المشاركين في رحلة إلى الفضاء عبر تقنية الواقع الافتراضي، لمحاربة مخلوقات فضائية مسلحة، وجرى تطوير هذه اللعبة في كندا، وهي متاحة للعب للمرة الأولى على الإطلاق في «مهرجان أم الإمارات»، نظراً لأنه لم يتم إطلاقها بعد.

بيئة آمنة

ولعشاق التزلج، تضم منطقة التشويق، منطقة التزلج «سكيت أم الإمارات» من RollDXB، وهي منطقة صُممت بطابع كلاسيكي، يجذب الكبار والصغار، لاستعراض مهاراتهم في بيئة آمنة، توفر لهم الحماية اللازمة. كما وفرت شركة RollDXB إلى جانب ساحة التزلج منطقة مخصصة لمحبي التقاط الصور الطريفة، لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تصميم هذه المنطقة لتعكس الطابع الكلاسيكي نفسه لساحة التزلج من خلال وضع سيارة قديمة، وممر مزين بالأضواء الملونة.

أيضاً تضم المنطقة مساحة لألعاب الأركيد، والتي تقدم لزوارها مجموعة من هذه الألعاب القديمة والحديثة وصالات البولينغ، لخوض مباريات ممتعة مع الأهل والأصدقاء.

ويقدم المهرجان للمرة الأولى تجربة ألعاب الوحش «مونستر» المطاطية، التي تعد أضخم مضمار عقبات مطاطي في العالم، وتتضمن 42 عقبة منفوخة بالهواء تمتد على مسافة 300 متر.

للمرة الأولى

تجمع منطقة التسلية تجارب مختلفة عدة من أبرزها تجربة بالمقلوب القادمة من هولندا، وتقدم في «مهرجان أم الإمارات» للمرة الأولى، وهي عبارة عن منزل يضم مجموعة من الخدع البصرية، وتم تصميم غرفه بالمقلوب رأساً على عقب، ويمر الضيوف في ممر مغطى بالمرايا قبل أن يصلوا إلى حوض مملوء بالكرات الصغيرة، وفي كل مساحة منه، يتيح للزوار الفرصة لالتقاط صور غير مألوفة ومحيرة.

أرض سبيس تون

يجد الأطفال متعتهم في أرض سبيس تون، التي تجمع بين عوالم باربي وسونيك، إذ تلتقي العلامتان لتشكلا معاً منبعاً خصباً للخيال والتجارب الساحرة التي تجلب المتعة للفتيات والأولاد على حد سواء.

وتوجد في هذه المنطقة أيضاً مساحة لتعلم الأعمال والفنون اليدوية، إضافة إلى ملعب كرة سلة، إذ يمكن للزائرين خوض مباريات تجمع الأصدقاء والأهل.

إبداعات

وتوفر منطقة التسوق والتذوق مساحة للزوار، للتسوق والاطلاع على منتجات تشمل الأزياء والإكسسوارات والعطور وغيرها من أكثر من 40 علامة محلية وإقليمية، كما تضم إبداع مصممين صاعدين عدة، ومهاراتهم الحِرفية ومواهبهم.

وعقب ذلك، تمنحهم فرصة تناول وجباتهم المفضلة من أكثر من 12 تجربة طعام عالمية على أنغام العروض الموسيقية الحية، التي يقدمها فنانون شباب على المسرح.

كما يقدم المهرجان عروض الأفلام في الحديقة في الساعة العاشرة مساء، وتضم أفلاماً عائلية عدة مثل: «ذا لاين كينغ»، و«سكاي فول»، و«فايندينغ نيمو»، و«جارديانز أوف ذا جالاكسي»، و«ذا ليتل ميرميد»، وتقدم يومياً خلال فترة المهرجان.

• منطقة التسلية تجمع تجارب مختلفة عدة من أبرزها تجربة بالمقلوب القادمة من هولندا.

• الأطفال يجدون متعتهم في أرض سبيس تون التي تجمع بين عوالم باربي وسونيك.

نجوم ليلة رأس السنة

تشهد منطقة الترفيه تنظيم حفلات غنائية تجمع نجوم غناء عدة منذ بداية المهرجان، وتختتم بحفل فريق كايروكي المصري، والفنان الأردني الفرعي، مساء بعد غد، إلى جانب حفل يجمع النجمين تامر حسني وسيف نبيل في 31 ديسمبر، ليستقبل معهما الجمهور الدقائق الأولى من العام الجديد 2024.