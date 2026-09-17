منى المرّي: مهرجان دبي السينمائي الدولي يعود برؤية جديدة في 8 ديسمبر 2027

أعلنت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي برؤية جديدة، على أن تنطلق النسخة المقبلة بتاريخ 8 ديسمبر 2027.

وقالت المرّي خلال قمة الإعلام العربي في دبي، إن النسخة الأولى من المهرجان في مرحلته الجديدة ستُخصص للاحتفاء بأفلام الشرق الأوسط ومبدعيه، مؤكدة أن المنطقة لا ينقصها الإبداع أو القصص أو المواهب، وإنما تحتاج إلى منصة تمنح هذه القصص المساحة التي تستحقها، وتوصلها إلى الجمهور والأسواق العالمية.

وأضافت: "نريد لمهرجان دبي السينمائي الدولي أن يكون منصة تجمع المخرج بالمنتج، والموهبة بالمستثمر، والفكرة بالسوق، وتفتح المجال أمام شركات ومشاريع جديدة تنطلق من دبي إلى العالم".

وأكدت أن "عودة مهرجان دبي السينمائي الدولي تأتي ضمن مرحلة جديدة لتطوير قطاع السينما والإنتاج، والإسهام في بناء اقتصاد إبداعي أكثر حيوية في دبي".