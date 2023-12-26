على شاشة دبي.. «إكس فاكتور» يرفع سقف التحدي والطرب

شهدت الحلقة الثامنة من برنامج «إكس فاكتور» التي عُرضت أول من أمس، على شاشة تلفزيون دبي، رفع سقف التوقعات الفنية والطرب والتحدي، واستبعاد مشارك واحد من فريق راغب علامة، بناء على «قرعة خاصة»، شملت المتأهلين عن المجموعات الثلاث، سبقها تقديم «ميدلي» غنائي مشترك من قِبل المتسابقين على إيقاع أغنية «حبيب قلبي يا غالي»، للنجم اللبناني راغب علامة، الذي أعرب عن سعادته بتقديم هذه التجربة على مسرح البرنامج بهذا النمط الجديد والأداء المتميز، الذي كشف عن شخصياتهم الفنية المتنوعة.

وافتتحت منافسات الحلقة الثامنة مع العراقي أدهم (من فريق راغب علامة، وفئة المشاركين دون 24 عاماً)، الذي قدّم مقطعاً من أغنية «أنا بلياك»، لماجد المهندس، ونال إشادة لجنة التحكيم بأدائه المتزن وتمكنه من قدراته الصوتية على المسرح.

من جهتها، أدت اللبنانية، لونا كرم، مقطعاً من أغنية «مستنياك»، لعزيزة جلال، فنالت إعجاب راغب علامة الذي أشار إلى حضورها الفريد، على الرغم من صغر سنها وإجادتها التنقل بسلاسة المحترفين من مقام موسيقي إلى آخر. ونجحت المصرية حنين الشاطر، في نيل إعجاب الجميع، بعد تقديم أغنية «قال جاني بعد يومين»، لسميرة سعيد، وسط حماس الجمهور وتصفيقه لها طويلاً، وإشارة أنغام إلى «شطارتها» في تقديم شخصيتها الفنية، من خلال هذه الأغنية بشكل يعبر عنها ولا يحاكي تجربة صاحبتها النجمة سميرة سعيد، بينما اكتفى راغب علامة بوصفها بكنية جديدة تعبر عن براعتها في تجربة الفن، من خلال هذا الاسم الجديد قائلاً: «من اليوم ستكونين حنين إبداع الشاطر».

إشادة جماعية

واستهلت المغربية شيماء عمران (التي تعد جزءاً من فريق أنغام وفئة المشاركين من عمر 25 عاماً فما فوق)، منافسات هذه المجموعة لتقدم - وسط إشادة جماعية من الجمهور وجميع أعضاء لجنة التحكيم - أغنية «حزين» للنجمة الإماراتية أحلام، عاكسة تمكّنها من هذا اللون النجدي الجديد والمغاير، وصعوبة هذه التجربة.

أما الفلسطيني طالب نعماني الذي اعتلى مسرح «إكس فاكتور» ليواصل إثبات جدارته ويتجاوز دائرة خطر محتملة، فقدم أغنية «طمني عليك» لمحمد فؤاد، مغالباً دموعه وتأثره بحضور والدته وتشجيعها له، وسط تفاعل الحشود وأعضاء اللجنة والجمهور الذين صفقوا له طويلاً، وصولاً إلى اختتام دورة هذه المجموعة بمشاركة السعودية حنين المنصور التي قدمت مقطعاً من أغنية «شرطان الدهب.. تفنن» للنجم راشد الماجد.

ثنائيات ناجحة

ووسط احتدام المنافسة وتزايد التشويق، افتتحت منافسات مجموعة «الثنائيات والفرق الموسيقية» لسفير الأغنية الخليجية، عبدالله الرويشد، مع فرقة «بساطة» السورية التي قدم أعضاؤها أغنية «تكة»، لناصيف زيتون، فيما اختتم الإماراتي حمدان محمد، منافسات الحلقة الثامنة بأغنية «مثل النسيم» لنوال الكويتية، لينال اهتمام لجنة التحكيم وانسجامها مع أدائه المتقن للأغنية الذي وصفته لجنة التحكيم بالمثقف والمدرك لقدراته الصوتية وإمكاناته الفنية.

ومع انتهاء أداء المشاركين في ثامنة تجارب منافسات البرنامج، حانت اللحظة الحاسمة التي أُعلن فيها عن قرار استبعاد مشارك واحد فقط من «مجموعة راغب علامة»، بناء على «قرعة خاصة»، حيث وقف العراقي أدهم، والمصرية حنين الشاطر، حسب ترشيح عبدالله الرويشد وأنغام، وسط دائرة الخطر، فيما قرر راغب علامة المشرف على تدريب فئة المشاركين دون 24 عاماً، استبعاد أدهم من منافسات الحلقات المقبلة، واعداً إياه بعمل فني مشترك سيجمعهما في المستقبل.

وعن منافسات الحلقة الثامنة، أكدت النجمة المصرية، أنغام، تنامي التحديات وازدياد صعوبة هذه المهمة وقدرة لجنة التحكيم على استبعاد البعض واختيار البعض الآخر من بين الأصوات المشاركة في المنافسات، في الوقت الذي حرص فيه راغب علامة على توخي العقلانية في اختيار من يراهم الأنسب لمواصلة طريق المنافسات، على الرغم مما يربطه من علاقة وجدانية قوية مع جميع المشاركين وتعرّفه عن قرب إلى مواهبهم واختلاطه بهم في الأسابيع الماضية، في الوقت الذي حرص فيه عبدالله الرويشد على توجيه الشكر للمشاركين، متمنياً التوفيق والنجومية للجميع في المستقبل.

• راغب علامة استبعد العراقي أدهم، ووعده بعمل فني مشترك سيجمعهما في المستقبل.

• حنين الشاطر نجحت في نيل إعجاب الجميع عن تجربة تقديم أغنية «قال جاني بعد يومين».

• منافسات مجموعة «الثنائيات والفرق الموسيقية» استهلت مع فرقة «بساطة» السورية.

• «ميدلي» غنائي قدمه المتسابقون على إيقاع أغنية «حبيب قلبي يا غالي» خلال الحلقة.

رحلة إلى الصحراء

باهتمام كبير، تابع الجمهور خلال ثامنة حلقات «إكس فاكتور» هذا الأسبوع، تفاصيل الرحلة التي اصطحب فيها فريق البرنامج المشاركين إلى الصحراء، إذ كشف التقرير الذي عرض في نهاية الحلقة فرادة هذه المغامرة الجديدة، واستمتاع المشاركين بالأجواء الخلابة الملأى بالاكتشافات والمرح والغناء، في الوقت الذي واصلت فيه المذيعة نينا مغربي، رصد كواليس البرنامج وردود أفعال المتسابقين وتوقعاتهم، عبر فقرتها الجديدة «غرفة إكس فاكتور».

أما مقدما البرنامج، شيمة ومهند بخيت، فحرصا على تذكير الجمهور والمشاركين بجوائز «إكس فاكتور» ومفاجآته، وحصول الفائز بلقب البرنامج الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، بفرصة إنتاج أعمال فنية مع شركة «وارنو ميوزيك مينا»، والفوز بأحدث نموذج من سيارة نيسان إكس تريل.