هل تصبح تايلور سويفت نجمة الانتخابات الرئاسية الأميركية 2024

هل تصبح تايلور سويفت، نجمة البوب الأميركية، أيقونة الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة؟ فمع تراجع شعبية الرئيس جو بايدن قبل انتخابات عام 2024، باتت أنظار فريق حملته تتجه إلى هذه المليارديرة، بسبب تأثيرها الكبير، وحيث الفنانة البالغة من العمر 34 عاماً، التي اختارتها مجلة «تايم» شخصية عام 2023، في ذروة مسيرتها الفنية، وتحطم كل الأرقام القياسية على الإطلاق.

فعلى سبيل المثال، تجاوزت إيرادات جولتها «ذي إيراس تور»، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى، عتبة المليار دولار الرمزية (1.039 مليار دولار) في 60 حفلة.

وبحسب استطلاع للرأي، نشره الثلاثاء معهد ماريست، بلغت نسبة تأييد الأميركيين لسويفت 70%.

وهو رقم يحلم بأن يحققه جو بايدن الذي صوتت له سويفت في 2020، لكن شعبية الرئيس الديمقراطي المتراجعة منذ بدء ولايته، باتت الآن بحدود 40% من أصوات الأميركيين، بحسب مجمع استطلاعات الرأي.

فهل ستتمكن تايلور سويفت من تحسين موقع بايدن عبر الدعوة إلى مساندته في عام 2024؟ فريق الرئيس الديمقراطي المرشح لولاية ثانية يأمل ذلك.

وقال أحد مسؤولي حملة بايدن «رجاء لا تقولوا لنا إننا بحاجة إلى استراتيجية تايلور سويفت. نحن نتابع الملف».