«نظريات الخيال» تبدع في دبي.. حديقة ألعاب فنية مبتكرة

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالتعاون مع «فن جميل»، المؤسسة الداعمة للفنانين والمجتمعات الإبداعية، الحديقة التفاعلية «حلمت بمدينة هي وطن للجميع»، من إبداعات مجموعة التصميم «نظريات الخيال» التي تضم الفنانة والمعمارية نور علوان، والفنان والمصمم عبدالله بوحجي.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة»، التي تتولى «دبي للثقافة» تفعيلها، وهي مبادرة تتيح للفنانين المقيمين في الإمارات إبداع فنونهم وعرضها في الأماكن العامة.

ويوفر «حلمت بمدينة هي وطن للجميع» في حديقة جداف ووترفرونت لزواره فرصة اللعب التفاعلي وتعزيز الخيال الإبداعي، تتخللها زخات المطر والضباب ورقصات الأضواء.

ويستوحي العمل بعض عناصره التصميمية من محيطه في منطقة الجداف، ليجمع بين العمارة الدارجة والنباتات المحلية والتصاميم الحديثة والتركيبات الخيالية، كما يحتفي بأهمية منطقة الجداف التاريخية كحوض لبناء السفن، وبدورها في تمكين التجارة والتبادل الثقافي، ما أسهم في تعزيز التنوع الثقافي في دبي.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، أهمية استراتيجية «الفن في الأماكن العامة» ودورها في تطوير وإثراء المشهد الثقافي المحلي، ودعم اقتصاد دبي الإبداعي، وتحفيز السياحة الثقافية في الإمارة.

من جانبها، أعربت مديرة «فن جميل» أنطونيا كارفر، عن سعادتها «برؤية حديقة جداف ووترفرونت وهي تنبض بالحياة بزوارها الصغار الفضوليين، وهم يستكشفون حديقة اللعب التفاعلية»، مشيرة إلى أن الحديقة تضم مجموعة من الأعمال الفنية الجماهيرية، من المنحوتات البرونزية الدائمة، وصولاً إلى هذا التركيب التفاعلي الذي يرحب بالجميع، ويشجع على اللعب الإبداعي الخيالي.

. سعيد بن خرباش: مبادرة «الفن في الأماكن العامة» تسهم في تطوير وإثراء المشهد الثقافي في دبي.