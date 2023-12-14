سافر إلى أمريكا بدون تذكرة، ولا جواز سفر، ودون أن يعرف كيف صعد الطائرة

اتُهم رجل روسي ب" السفر خلسة" بعدما وصل على متن رحلة جوية من كوبنهاجن إلى لوس أنجلوس بدون تذكرة ولا جواز سفر ولا سجل بوجوده على متن الطائرة.

واتُهمت السلطات الفيدرالية الأمريكية سيرجي فلاديميروفيتش أوتشيجافا بكونه مسافرًا خلسة بعد أن زعم أنه "لم يتذكر كيف مر عبر الأمن بدون تذكرة" في رحلة قدومه إلى الولايات المتحدة.

ونفى سيرجي أن يكون فعل ذلك عن عمد، علما أنه " تمتع بمعاملة خمس نجوم ووجبات مزدوجة أثناء الرحلة، بل وحاول "أكل الشوكولاتة التي تخص أفراد طاقم الطائرة". وفق ما نقله موقع "404 Media"

وأخبر موظفو شركة الطيران مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه "لم يكن هناك شيء خاطئ" بشأن سلوك أوتشيجافا أثناء الرحلة، على الرغم من أنه لم يقدم بطاقة الصعود إلى الطائرة وحاول تبديل المقاعد في عدة نقاط أثناء الرحلة". وعند وصوله إلى مطار لوس أنجلوس الدولي، نزل أوتشيجافا كالمعتاد وتم تقديمه إلى الجمارك. لكن عندما أوقفه ضباط أمن الحدود عند الهجرة، أخبرهم أنه اقتصادي روسي حاصل على درجة الدكتوراه، وأنه ترك جواز سفره على متن الطائرة.

ومع ذلك، لم يتم العثور على مثل هذه الوثيقة على متن الطائرة، وأدى تفتيش حقائبه لاحقًا إلى العثور على “بطاقات هوية روسية وبطاقة هوية إسرائيلية”، بالإضافة إلى “صورة جزئية لجواز السفر”.

وعندما أجرى اثنان من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة مع أوتشيجافا، قال إنه "لم ينم لمدة ثلاثة أيام".وذكر أوتشيجافا أنه ربما كان لديه تذكرة طائرة للقدوم إلى الولايات المتحدة، لكنه لم يكن متأكدًا. وكتبت عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي كارولين والينج: "لم يتذكر أوتشيجافا كيف صعد على متن الطائرة في كوبنهاجن" كما أنه لم يشرح كيف ومتى وصل إلى كوبنهاجن أو ماذا كان يفعل هناك." وعندما سئل كيف مر عبر الأمن في كوبنهاجن، ادعى أوتشيجافا أنه لا يتذكر كيف مر عبر الأمن دون تذكرة.

وأظهر البحث في ألبوم الكاميرا الخاصة على هاتفه لاحقًا صورًا لشاشات تعرض معلومات الرحلة للرحلات الجوية التي تحلق في جميع أنحاء العالم والتي تم التقاطها في مطار كوبنهاغن.

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية الاسكندنافية لـ CourtWatch الحادثة، ولكنه قال أنه يتم " التعامل مع الأمر من قبل السلطات المختصة في كل من الولايات المتحدة والدنمارك ولا يمكننا التعليق أكثر من ذلك."