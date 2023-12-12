«مهرجان دبي للتسوق»: تجارب وفعاليات ترفيهية تقدّم للمرة الأولى

تقدم الدورة الـ29 من مهرجان دبي للتسوق، مهرجان التجزئة المفضل في العالم، من 8 ديسمبر 2023 حتى 14 يناير 2024 وعلى مدار 38 يوماً الكثير من الفعاليات والتجارب والعروض الترويجية والجوائز الرائعة، التي سيستمتع بها سكان المدينة وزوّارها على حدٍ سواء.

وينتظر أن يستمتع زوّار المهرجان بمجموعة جديدة كلياً من الفعاليات والأنشطة التي تُقدم للمرة الأولى هذا الشتاء، بما في ذلك مجسمات أضواء دبي المذهلة، وعروض طائرات الدرون، والفعاليات الترفيهية، وتجارب الطعام في الهواء الطلق، والعروض الجوية، والفعاليات الرياضية، إضافة إلى العديد من التخفيضات الضخمة والسحوبات الحصرية والفعاليات الترفيهية.

وتستضيف منطقة السيف مجسمات شخصيتي «The Anooki»، وعدداً من المجسمات والزينة الضوئية في المدينة، بما في ذلك «إضاءة نيون دبي» في منطقة السيف وسوق الذهب القديم، ومجسماً ضخماً لشخصيتي مدهش ودانة في سيتي سنتر مردف، وكذلك الزينة الضوئية المستوحاة من أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم مع «أمازون وندر» في ويست بييتش جزيرة النخلة.

كما تتضمن دورة هذا العام إقامة فعالية «كانتين X»، المستوحاة من فعالية «كانتين بييتش» الشهيرة التي تُقام كل عام.

كما ستُقام عروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول في ذا بييتش وبلوواترز كل ليلة لمدة 38 يوماً، حيث ستتزيّن سماء دبي بالألوان والأشكال التي تقدّمها 800 طائرة درون للتعبير عن الثقافة الإماراتية الغنية في عرضين مذهلين يومياً. وستشهد عروض هذا العام تعاوناً مع الفنان الإماراتي محمد سعيد حارب، الذي سيروي قصة دبي في العرض الأول وما يتضمنه المستقبل لهذه المدينة الغنية بتراثها والداعمة للابتكار والتطور في العرض الثاني.

ويقدّم مهرجان دبي للتسوق في دورته الجديدة العديد من العروض الترفيهية المتنوعة، بدءاً من التحفة المسرحية الساحرة «سلافا سنو شو» في دبي أوبرا، وصولاً إلى العروض المفعمة بالحيوية مثل حفل «ذا كيد لاروي»، وأمسية «ريلوديد، ريوايند»، التي ستقدمها مجموعة من أشهر نجوم بوليوود. ولعشاق الموسيقى، يقدّم المهرجان تجارب موسيقية منوّعة مع حفل فرقة تيناريوين الإفريقية الحائزة جائزة غرامي في دبي أوبرا أيضاً، إضافة إلى مهرجان «سول دي إكس بي 2023» في حي دبي للتصميم، والذي يقدّم العديد من الحفلات الموسيقية الحية، مع عرض رئيس يقدمه الفنان بوستا رايمز.

ويستعد عشاق سباقات السيارات ومحبو السيارات الكلاسيكية لقضاء أوقات حماسية مع انطلاق فعالية «إحياء سباق الجائزة الكبرى التاريخي 2023» الجديدة كلياً في «دبي أوتودروم».

• 800 طائرة درون ستزيّن سماء دبي بالألوان والأشكال للتعبير عن الثقافة الإماراتية الغنية في عرضين مذهلين يومياً.