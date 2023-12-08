طفل يوثق بالفيديو لحظات اعتداء والده على والدته ويتسبب في سجنه

قضت محكمة في كاليفورنيا بالسجن لمدة أربع سنوات على زوج تم القبض عليه بعد التأكد من صحة مقطع فيديو سجله طفله البالغ من العمر 9 سنوات وهو يضرب زوجته بوحشية أمام أطفالهما.

وحُكم على ميغيل لازارو كاستيلو، 38 عامًا، بالمدة القصوى المسموح بها بموجب القانون اليوم الجمعة، بتهمة ارتكاب جناية عنف منزلي، وجنحة إساءة معاملة الأطفال.

وتم تسجيل التهم بشأن حادثة مروعة تم الإبلاغ عنها في صباح يوم 9 أكتوبر، عندما تلقى مكتب عمدة مقاطعة يوبا مكالمة 911 من أحد أطفال لازارو كاستيلو، وفقًا لـ بيان من مكتب المدعي العام لمقاطعة يوبا.

وهرعت الشرطة إلى منزل العائلة ووجدوا لازارو كاستيلو جاثماً فوق زوجته التي كانت مستلقية على الأرض وغارقة في دمائها.

وكان أطفال الزوجين الثلاثة، الذين تبلغ أعمارهم 9 و14 و15 عامًا، في المنزل في ذلك الوقت.

وأثناء التحقيق، علم المحققون أن أصغر أطفال لازارو كاستيلو قام بتصوير الاعتداء الوحشي على الأم بالفيديو.

وأظهر التسجيل، الذي استغرق أكثر من 6 دقائق، الأب وهو يضرب زوجته بشكل متكرر في وجهها ورأسها.

وتبين بعد ذلك أن الزوج والزوجة وأحد أطفالهما القاصرين كانوا في حالة سكر، بحسب التحقيقات.

وقال مكتب المدعي العام: "على الرغم من عدم وجود سجل إجرامي سابق للازارو كاستيلو، فقد تلقى أقصى عقوبة لجناية العنف المنزلي بناءً على وحشية أفعاله وتجاهله التام لأطفاله".