مرشح للانتخابات يخسر بفارق صوت واحد...لم يصوت لنفسه

أضاع المرشح الانتخابي لمجلس المدينة كليف فارمر فرصة الفوز بالانتخابات المحلية بعدما أن عجز التصويت لنفسه ليخسر الانتخابات بفارق صوت واحد في النهاية.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» أن انتخابات مجلس مدينة هوكسي في ولاية آركنساس، انتهت بالتعادل 223 مقابل 223، وفقًا لمسؤول انتخابي، بين مرشحين هما كليف فارمر وبيك لاينبو، مما اضطر اللجنة الانتخابية لكسر التعادل برمي أحجار النرد، حيث خسر المنافس فارمر الذي حصل على 4، أمام شاغلة الوظيفة، بيكي لاينبو، التي حصلت على 6، ليقوم بعدها فارمر بمصافحة منافسته وتهنئتها.

ويضم مجلس المدينة ستة أعضاء يتعاملون مع أنواع القضايا التي تواجهها معظم الهيئات المماثلة، مثل إصدار المراسيم، وإصلاح الطرق، وتحديد كيفية تخصيص أموال المدينة.

وقال فارمر، وهو مساعد مدير في متجر للأخشاب، في مقابلة أجريت معه أن فرصة التصويت فاتته يوم 4 ديسمبر، لأنه كان عائداً مع عائلته من رحلة عمل مدفوعة التكاليف بالكامل إلى أورلاندو بولاية فلوريدا، يوم قبل الشوط الفاصل، وأوضح: «كنت على بعد حوالي 30 دقيقة خارج المدينة عندما اتصلوا بي وأخبروني بنتائج الانتخابات».

وأضاف فارمر أنه حاول أيضًا التصويت قبل المغادرة للقيام بالرحلة، لكنه لم يتمكن من اللحاق بالتصويت المبكر في المحكمة المحلية.

وكانت الرحلة إلى فلوريدا، والتي تضمنت حفل توزيع الجوائز وعشاء وزيارة مجمع ديزني العالمي، بمثابة مكافأة من صاحب عمل فارمر لحصوله على لقب أفضل مساعد مدير متجر في منطقته.

وعلى الرغم من عدم قدرته على الإدلاء بصوته، إلا أن أهمية كل صوت لم تغب عن المرشح فارمر، الذي حث زوجته، سارة فارمر، على التأكد من أن صوتها مسموع.

وقالت زوجته التي صوتت في وقت مبكر بنفسها، في مقابلة أجريت معها يوم الأربعاء أن زوجها قال لها " تأكدي من تصويتك – إذا خسرت (أنا) بفارق صوت واحد، فسيكون ذلك لغياب صوتك”. لكنه كان مخطأ إذ تسبب غياب صوته في خسارته الانتخابات.