«مركز الجليلة» يحتضن الموهوبين الصغار في دبي

على مدار أسبوعين، وتحت عنوان «أطلق إبداعاتك الفنية»، تمنح هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الموهوبين الصغار مساحة إبداعية خاصة خلال المخيم الشتوي لمركز الجليلة لثقافة الطفل، الذي يُنظّم على مدار أسبوعين، يبدأ الأول من 11 وإلى 15 ديسمبر المقبل، والثاني خلال الفترة من 18 وإلى 22 من الشهر المقبل.

وسيشهد المخيم تقديم باقة من ورش العمل الفنية التي تُمكن الصغار، الذين تراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و16 عاماً من تعلم مختلف فنون الموسيقى والأداء المسرحي، واكتشاف أسرار الرسم والتصميم وتقنيات الرسوم المتحركة، وجماليات الخط العربي، إلى جانب تعلم أساليب صناعة الفخار، وغيرها. ويأتي المخيم في سياق جهود الهيئة الهادفة إلى تحفيز الأطفال للتعبير عن مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

من جانبه، أكد مدير أول إدارة المشروعات الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل، عادل عمر، أن المخيم الشتوي يمثل بيئة تعليمية متكاملة، تجمع بين المرح والأنشطة الثقافية والفنية المختلفة التي تُكسب الأطفال مهارات جديدة.

وقال «تسعى (دبي للثقافة) عبر هذا المخيم إلى احتضان الموهوبين الصغار، وتأهيلهم إبداعياً وثقافياً عبر اكتشاف قدراتهم، ودعم وتطوير مهاراتهم باستخدام أساليب متعددة تسهم في تعزيز روح الاستكشاف والابتكار لديهم»، مشيراً إلى أن المخيم يوفر للأطفال من خلال سلسلة أنشطته فرصاً استثنائية تساعدهم على تنمية خيالهم، واستثمار قدراتهم العقلية والجسدية في تعلم مختلف الفنون الأدائية والمسرح والموسيقى والحرف اليدوية، ما ينعكس إيجاباً عليهم، ويعزز ثقتهم بأنفسهم، وسيشهد المخيم في يومه الأخير تنظيم حفل موسيقي للأطفال، إلى جانب معرض فني متكامل لإنتاجاتهم الإبداعية.

مجموعات عمرية

وخلال فترة المخيم، سيوزع الأطفال على مجموعات عمرية، لتمكينهم من المشاركة في العديد من ورش العمل الفنية التي تبدأ بجلسات الرقص واللياقة البدنية الهادفة إلى تهيئة الصغار وإعدادهم للمشاركة في أنشطة المخيم الإبداعية، ومن بينها ورش «الخزف» التي ستتيح لهم فرصة التعرف إلى تقنيات تشكيل الطين واستخدام العجلة، وكذلك ورش الفنون والتصميم التي ستعرفهم إلى تقنيات الرسم والفن المعاصر وعملية إعداد اللوحات وطرق إنشاء الرسوم المتحركة.

فيما سيتمكنون عبر ورش مختلفة من اكتشاف جماليات الموسيقى والتعرف إلى أنواع الآلات الموسيقية وطرق العزف عليها، بينما سيكتشفون عبر ورش المسرح أهمية فنون الأداء وطرق التعبير عن أفكارهم، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم.

مبادئ الاستدامة

وسيتولى الخطاط زيد الأعظمي خلال فترة المخيم مهمة تدريب الأطفال على فنون الخط العربي، فيما سيتعرفون إلى مبادئ الاستدامة من خلال ورشة عمل ينظمها مركز الجليلة لثقافة الطفل، بالتعاون مع مدينة إكسبو دبي.

وللمرة الأولى سيشهد المخيم الشتوي تقديم ورش عمل إبداعية في العلوم تهدف إلى تعليم الأطفال أساسيات الإسعافات الأولية، وأهمية العناية بالصحة تحت إشراف فريق طبي متخصص.

بيئة مريحة وآمنة

تنظم الفعاليات والورش الفنية التي يتضمنها المخيم الشتوي، تحت إشراف نخبة من الخبراء والفنانين، وضمن بيئة مريحة وآمنة، قادرة على تشجيع الأطفال على إطلاق طاقاتهم وتنمية مهاراتهم الذاتية، من أجل ضمان حصولهم على ما يحتاجونه من خبرات متنوعة.

11 ديسمبر المقبل ينطلق المخيم الذي يتضمن برنامجاً حافلاً.