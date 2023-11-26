تقرير صادم عن جرائم قتل الإناث على أيدي الأقارب.. رقم مرعب في هذه الدولة؟

أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقريراً صادماً، في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يفيد بأنه في عام 2022، قٌتلت 48 ألفاً و800 امرأة بمختلف أنحاء العالم، على أيدي شركائهن وأقربائهن المقربين.

وأضاف التقرير الأممي أن نحو 5000 آلاف امرأة جرى قتلهن على أيدي أقربائهن في أفغانستان في عام 2022، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وأصدرت المنظمة هذا التقرير في 22 الجاري، قبل اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأضاف التقرير أن 48 ألفاً و800 امرأة، قٌتلن على أيدي شركائهن وأفراد أسرهن، بما في ذلك آباء وأمهات وأخوة وأعمام.

وتابع التقرير أن قارة إفريقيا سجلت أعلى عدد من جرائم قتل الإناث عام 2022، إذ وصل الرقم إلى 20 ألف امرأة في عام واحد، يليها آسيا، التي وثقت 18 ألفاً و400 جريمة قتل، والأميركتين اللتين سجلتا 7900 جريمة قتل وأوروبا، التي سجلت 2300، وأوقيانوسيا التي وثقت 200 قضية قتل للإناث.