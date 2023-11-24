استعدوا لتخفيضات وعروض لا مثيل لها.. مهرجان دبي للتسوق يكشف مفاجآت الدورة الجديدة

يعود مهرجان دبي للتسوق ليقدم مجموعة ضخمة من العروض والتخفيضات المذهلة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية على تشكيلة واسعة من المنتجات المتنوعة، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية المشوقة، بما في ذلك الأسواق المؤقتة، وتجارب تناول الأطعمة والوجبات الفريدة، وعروض طائرات الدرون، والفعاليات الفنية، والمجسمات، والأحداث الرياضية، والسحوبات والجوائز الضخمة التي توفر فرص الفوز بجوائز قيمة منها شقة فاخرة، والعديد من السيارات وقسائم التسوق والمبالغ النقدية، إضافة إلى العديد من تجارب تذوق الطعام في أرجاء المدينة.

ويطل مهرجان دبي للتسوق هذا الشتاء مع 38 يوماً من الفعاليات والتجارب والعروض اليومية التي لا مثيل لها في الفترة من الثامن من ديسمبر المقبل وحتى 14 يناير 2024، وفي جعبتها ما يناسب الجميع في مختلف أنحاء المدينة.

يقدم المهرجان هذا العام مجموعة من الفعاليات الجديدة كلياً – والتي تشمل فعالية «كانتين X» الجديدة، وكرنفال شرطة دبي في سيتي ووك، والمعرض الحصري لعطور أرماني بريفيه الفاخرة في حديقة أوبرا دبي.

كما سيشمل مهرجان دبي للتسوق ضمن فعاليات «أضواء دبي» مجسمات شخصيات Anooki، وهو عمل فني ضوئي، والذي يُعرض لأول مرة في الموقعين: السيف وحي دبي للتصميم. كما تنضم بعض الفعاليات والتجارب المفضلة في المدينة إلى تقويم مهرجان دبي للتسوق للمرة الأولى هذا العام، بما في ذلك سول دي اكس بي، أشهر مهرجان ثقافي مجتمعي في المنطقة، ومعرض الإمارات للسيارات الكلاسيكية 2023.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، إن «مهرجان دبي للتسوق هو مهرجان التجزئة المفضل في العالم. وفي الوقت الذي نكشف فيه عن البرنامج الحافل للدورة الـ29، فإننا ندعو الجميع للالتقاء والاستمتاع بمجموعة واسعة من تجارب تناول الطعام الاستثنائية، والمغامرات والأنشطة العائلية، والعروض الفنية، وتجارب التسوق الفريدة في أرجاء دبي، وهو ما يجعل فترة المهرجان أفضل وقت لزيارة دبي والتسوق».

وأضاف «يؤدي المهرجان دوراً حيوياً في المساهمة في تعزيز المشهد الثقافي النابض بالحياة، وإنعاش الأسواق وتحريك عجلة اقتصاد المدينة، من خلال استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتحسين أسلوب حياة سكان المدينة، ودعم الشركات المحلية. ونتطلع خلال دورة هذا العام إلى تمكين سكان وزوار المدينة من تسجيل ذكريات لا تُنسى، إلى جانب توفير تجارب استثنائية للجميع».

وتعود فعالية «أضواء دبي» لتضفي على المدينة تألقاً كبيراً بالمجسمات والتركيبات الضوئية الإبداعية والفنية، والتي تتضمن خمسة أعمال فنية فريدة من نوعها في أنحاء دبي في الفترة من الثامن من ديسمبر حتى 14 يناير المقبلين.

ولا يكتمل مهرجان دبي للتسوق بدون العروض والتخفيضات المذهلة من بعض أشهر العلامات في المدينة. وتقدّم هذه الدورة من المهرجان العديد من العروض الترويجية التي لا تفوت لسكان المدينة وزوارها في الفترة التي تسبق موسم الأعياد، بما في ذلك تخفيضات تتراوح من 25 إلى 75% على أكثر من 800 علامة في أكثر من 3000 موقع في أنحاء المدينة.