450 قطعة من ملابس وإكسسوارات «ذي كراون» معروضة للبيع

تطرح دار «بونامس» ملابس وإكسسوارات استُخدمت في مسلسل «ذي كراون» الشهير، في مزاد مرتقب في العاصمة البريطانية وعبر الإنترنت خلال فبراير.

ومن بين 450 قطعة يُعتزم بيعها، هناك نسخة من سيارة الأميرة ديانا، الخضراء من نوع «جاغوار»، ومن بوابة من قصر باكنغهام استُخدمت في المسلسل الذي أتاحت نتفليكس الخميس، حلقات من موسمه الأخير.

وستعرض دار «بونامس» البريطانية، هذه القطع مجاناً للعامة في صالاتها في نيويورك ولوس أنجلوس وباريس ولندن، قبل بيعها في مزاد مرتقب في العاصمة البريطانية في السابع من فبراير. وسيُطرح عدد من القطع للبيع عبر الإنترنت بين 30 يناير والثامن من فبراير.

وأبدى شارلي توماس، أحد مديري مجموعة «بونامس» في المملكة المتحدة، إعجابه بـ«مستوى الدقة» في الإكسسوارات والفساتين، وبتفاصيل الديكور «الاستثنائي» على غرار نسخة من واجهة مقر إقامة رئيس الوزراء «التي تجعل المشاهدين يشعرون وكأن المَشاهد صُوّرت في المكان الحقيقي». وقال: «سيكون من المذهل معرفة مَن سيُزايد» على قطع من الديكور بحجمها الطبيعي. وبينما يُتوقع أن تحقق قطع لها دلالات رمزية كبيرة، أسعاراً مرتفعة قد تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 62 ألف دولار)، على غرار العربة التي يتنقّل فيها الملك خلال حفل تتويجه، ستُطرَح قطع أخرى بأسعار أولية مقبولة، كقطعة من الخزف تمثّل كلبين من نوع «كورغي» المحبب جداً لدى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي ستُطرح بنحو 200 جنيه إسترليني (نحو 250 دولاراً).

وأكد شارلي توماس، أن «المسلسل لاقى استحساناً من ملايين الأشخاص»، مضيفاً: «ستتاح للجميع فرصة شراء قطعة من تاريخ التلفزيون». وسيعود ريع المزاد الحضوري لطلاب المدرسة الوطنية للسينما والتلفزيون، بالتعاون مع شركة «ليفت بنك بيكتشر» الإنتاجية البريطانية التي تولّت إنتاج «ذي كراون».

ومنذ إتاحة عدد من حلقات الموسم الأخير من «ذي كراون» عبر نتفليكس، شاهدها نحو 11.1 مليون شخص. وقد نال المسلسل جوائز كثيرة، لكنه يلقى انتقادات بسبب بُعده عن الواقع التاريخي الفعلي.