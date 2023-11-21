«متروبوليتان» يعيد فتح جناح أبرز الفنانين الأوروبيين

أعاد متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، أمس، فتح جناحه المخصص للفنانين من القرن الـ14 إلى القرن الـ19، بعد أعمال تجديد استمرت خمس سنوات، شملت القاعات والإضاءة، بكلفة بلغت 150 مليون دولار.

ويعيد المتحف عرض أكثر من 700 عمل لفنانين، من بينهم فيرمير ورامبرانت وغويا وإل غريكو، على جدران 45 صالة، ضمن معرض «لوك إغين.. يوروبيين بينتنغز 1300-1800». ويملك متحف متروبوليتان، وهو أحد أغنى المتاحف في العالم، بفضل أموال متبرعين أثرياء، واحدة من أكبر مجموعات اللوحات الأوروبية، وفقاً لمديره مؤرخ الفن النمساوي ماكس هولين.

لكن عملية التجديد كانت ضرورية، خصوصاً أن المتحف يشهد تراجعاً في عدد زواره منذ عام 2019. وكجزء من هذه العملية، طليت كل القاعات التي تعلوها مناور، واستبدلت الإنارة فيها، وأعيد تنظيمها وفق التسلسل الزمني.