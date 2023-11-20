ارتفاع عدد المطاعم اليابانية في الخارج

خلص أحدث استطلاع لوزارة الزراعة اليابانية إلى أن عدد المطاعم اليابانية خارج اليابان، ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى نحو 187 ألف مطعم خلال عام 2023، في ظل توسع سلاسل المطاعم اليابانية في الخارج.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن العدد ارتفع بنحو 20%، مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري خلال عام 2021، حيث أرجعت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، النمو إلى الاهتمام المتزايد من محبي الإنمي (أعمال الرسوم المتحركة اليابانية) في أميركا الوسطى والجنوبية.

وبالنظر للمناطق، فقد سجلت آسيا وأوروبا ارتفاعات بنحو 20% من 2021 لتصل إلى 122 ألف مطعم في آسيا، و16 ألفاً و400 في أوروبا، ما عزز التوقعات بنمو صادرات الزراعة والأغذية البحرية اليابانية، في ظل استمرار توسع ثقافتها المتعلقة بالغذاء.

ومن حيث البلاد، كان لدى الصين أعلى عدد مطاعم يابانية بواقع 78 ألفاً و760 مطعماً، تليها الولايات المتحدة بـ26 ألفاً و40 مطعماً، وكوريا الجنوبية بـ18 ألفاً و210 مطاعم. وعلى الرغم من تراجع عدد المطاعم اليابانية في أميركا الشمالية بنسبة 10% لتصل إلى 28 ألفاً و600 خلال 2023، بسبب تأثير جائحة كورونا، فإنها ارتفعت في أميركا الوسطى والجنوبية بنحو الضعف منذ 2021 لتصل إلى 12 ألفاً و900 مطعم.