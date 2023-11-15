إبداع «النخلة».. من أسبوع دبي للتصميم إلى «كوب 28»

نجح أسبوع دبي للتصميم، الذي اختتم أخيراً، في استقطاب عشرات الآلاف من الخبراء والمتخصصين والمهتمين إلى دبي، محققاً ارتفاعاً في أعداد الزوار بنسبة تزيد على 60%، مقارنة مع نسخة العام الماضي، في خطوة تعكس التطور السريع الذي تشهده صناعات التصميم والإبداع في دبي، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهةً عالميةً للتصميم والإبداع، ويعزّز موقعها ضمن شبكة «اليونسكو» للمدن المبدعة.

وشارك في أسبوع دبي للتصميم أكثر من 500 مصمّم مبدع ومهندس، فيما شهد معرض «داون تاون ديزاين» مشاركة أكثر من 300 جهة متخصّصة في مجالات التصميم.

وستبقى مجموعة مختارة من المشاريع التي أثمرها أسبوع دبي للتصميم معروضة في حي دبي للتصميم بشكل دائم. وتشمل العمل الأبرز في معرض «أبواب» 2023، وهو بعنوان «من النخلة» للمهندس والمصمّم الإماراتي عبدالله الملا. وسينقل العمل، إلى مقرّ انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، لعرضه هناك قبل إعادته إلى موقعه في حي دبي للتصميم.

من جهتها، أكدت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، أن نسختي هذا العام من أسبوع دبي للتصميم و«داون تاون ديزاين» خير دليل على مكانة دبي المتنامية كعاصمة إبداعية عالمية. وقالت «نجح الحدثان في تسليط الضوء على إبداعات موهوبين من حول العالم، وشكلا ملتقى لتبادل الرؤى والخبرات والتجارب، بهدف رسم معالم مستقبل قطاع التصميم المستدام، ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية للتصميم والإبداع والفن».