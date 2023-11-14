يوم عطلة رسمي لزراعة الأشجار في كينيا

أعلنت الحكومة الكينية، أمس، عطلة رسمية، سعياً منها إلى تحفيز مواطنيها على غرس 100 مليون شجرة في كل أنحاء البلد الإفريقي، واستجاب المئات في نيروبي بالفعل للدعوة.

وتعهد الرئيس الكيني، ويليام روتو، بزراعة 15 مليار شجرة بحلول 2032، لتعزيز الغطاء الحرجي بكينيا، في أعقاب أسوأ موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الإفريقي منذ 40 عاماً. وتجمّع موظفون في الإدارة العامة وطلاب وعائلات في مواقع مختلفة من العاصمة نيروبي، أمس، لزراعة الأشجار، رغم الأمطار الغزيرة.

وقال المسؤول الحكومي، جوان كيريكا «لقد زرعتُ اليوم نحو 50 شجرة. أعتقد أنها مبادرة قوية وضرورية لكوكب الأرض، خصوصاً بعد أن شهدنا جفافاً شديداً لمواسم عدة متتالية».

وأضاف «آمل في أن نستمر في الاحتفال بهذا اليوم كل عام، ليس بالضرورة كعطلة رسمية، ولكن كتذكير سنوي بضرورة الاعتناء بالبيئة والتفكير في الكوكب».