«طيران الإمارات» تطلق منتجات باستخدام مواد معاد تدويرها

أطلقت «طيران الإمارات» تشكيلة فريدة من الأمتعة والحقائب والإكسسوارات المصنوعة من مواد معاد تدويرها من الطائرات التي خضعت لتحديث تصاميمها الداخلية. وتجسد هذه المنتجات روح الابتكار المتأصلة في ثقافة «طيران الإمارات»، والالتزام البيئي المستمر بالاستهلاك المسؤول.

وتضم التشكيلة ذات الإصدار المحدود مجموعة مختارة من حقائب السفر وحقائب الظهر وحقائب اليد، وحاملات البطاقات وحقائب أدوات الزينة والأحزمة، وحتى الأحذية، وجميعها مصممة ومصنوعة على أيدي خياطي «طيران الإمارات» في ورشة عمل مخصصة للمقصورات، في مركز «طيران الإمارات» الهندسي بدبي. ومن المقرر البدء ببيع هذه المنتجات في متاجر «طيران الإمارات» الرسمية عام 2024، والتبرع بجميع عائداتها للأطفال المحتاجين، عبر مؤسسة «طيران الإمارات» الخيرية. وستعرض تشكيلة مختارة من الحقائب والإكسسوارات في جناح «طيران الإمارات» بمعرض دبي للطيران، الذي يقام في دبي ورلد سنترال في المدة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وجُمعت المواد المستخدمة في صناعة المنتجات الأنيقة من طائرات الإمارات الإيرباص A380 والبوينغ 777. وأعيد استخدام جميع أنواع المواد لصناعة الأمتعة والحقائب، من مساند الرأس المصنوعة من الألمنيوم، إلى الجلود من الأرائك في الصالون الجوي على طائرة A380، إلى أحزمة الأمان، وحتى الفراء من مقعد القبطان.